世界最大水陸兩棲飛機 陸鯤龍AG600珠海總裝開工

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
大陸「鯤龍」AG600是由中國航空工業自主研發，且全球最大的大型水陸兩棲飛機。（新華社）
大陸「鯤龍」AG600是由中國航空工業自主研發，且全球最大的大型水陸兩棲飛機。（新華社）

目前世界在研最大的水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600研製又有新進展。據航空工業通飛華南公司透露，AG600飛機編號1006架機中後機身，近日在位於珠海金灣的航空工業通飛華南公司廠房完成卸車並上架。這也標誌著今年AG600飛機第二架機總裝工作正式啟動。據悉，今年將有3架AG600飛機完成首次飛行試驗。

香港文匯網，AG600飛機編號1006架機中後機身近期運抵珠海金灣，總裝團隊嚴格執行行車及大部件吊裝點檢，按照AG600中後機身上架入位流程作業書規範操作，安全順利完成上架任務。

在開展AG600飛機1006架機總裝工作的同時，航空工業通飛華南公司還在同步進行1005架機總裝等工作。而1003架機也在今年2月成功完成發動機首次試車。按照計畫，今年有3架AG600飛機完成首次飛行試驗任務。

AG600「鯤龍」是大陸自行設計、研製的大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機，擁有執行應急救援、森林滅火、海洋巡察等多項特種任務的功能，是大陸應急救援體系建設急需的重大航空裝備。

此前在珠海金灣總裝下線的AG600飛機已於2017年實現陸上首飛。2018年，AG600飛機成功實現水上首飛；2020年實現海上首飛。2021年第13屆中國國際航空航天博覽會期間，AG600成功完成珠海的飛行投水功能演示首秀。

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