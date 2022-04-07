雲岡石窟彌勒三尊洞 封閉70天

根據雲岡研究院6日發布，世界文化遺產雲岡石窟第17窟，即日起臨時封閉70天，並將對該窟開展數位化信息採集。

據中新社，第17窟又名彌勒三尊洞，主像是交腳彌勒，高15.6公尺，頭戴寶冠，胸佩蛇飾及短瓔珞，下穿羊腸長裙，具有濃郁的異域情調。

該像的面部、胸腰部風化嚴重，雙臂也已風化坍塌殘損，但整體觀察仍表現了薄衣貼體的外來藝術因素，胸前的蛇形紋飾是早期交腳菩薩服飾的特點之一。

第16至20窟是雲岡最早開鑿的一組洞窟，由北魏高僧曇曜於和平初年（460年）主持營建，被稱為曇曜五窟。世界遺產委員會曾評價道：「曇曜五窟最早的五座洞窟是中國佛教藝術第一個巔峰時期的經典之作。」

曇曜五窟大像窟之主像姿態並不相同，立佛像、坐佛像、交腳像並存。作為五窟中唯一主尊是交腳菩薩造像的第17窟，洞窟雕刻內容豐富，堪稱雲岡早期洞窟的代表之作。

雲岡石窟的數位化信息採集是指利用3D掃描等數位技術，對石窟信息進行全面採集，建立數位檔案，為石窟今後的保護、研究以及文化產業發展奠定基礎。

「為建立完整的數位洞窟檔案，雲岡研究院決定對第17窟開展數位化信息採集，這也是雲岡石窟數位考古的重要組成部分。目前，雲岡石窟已完成三分之一的數位化採集工作。」雲岡研究院數字化研究室主任寧波說。

據統計，第17窟現存各類佛教人物造像3242餘尊（身）。雲岡石窟現存主要洞窟45個，大小造像59000餘尊（身），是大陸規模最大的石窟群之一。2001年，雲岡石窟被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。