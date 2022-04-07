福廈高鐵安海灣特大橋 成功合龍

根據中國鐵建股份有限公司消息，6日，隨著最後一節鋼箱梁成功吊裝到位，新建福廈高鐵安海灣特大橋成功合龍。這也是大陸首座無砟軌道跨海大跨斜拉橋。

據新華社，安海灣特大橋由中國鐵建鐵四院設計、中國鐵建大橋局承建。大橋位於福建省泉州市境內，連接晉江市與南安市，全長9.46公里，其中跨海區段全長1.56公里。安海灣特大橋是新建福廈高鐵全線三座跨海灣大橋之一，主跨300公尺。

為了應對大跨度橋梁結構變形較大的挑戰，設計人員經過反覆試驗，提出運用由混凝土橋面板與槽形鋼梁組成的鋼混組合梁。「鋼梁自重輕、適應大跨度橋梁建設，混凝土橋面提升了橋梁剛度，兩者結合滿足了列車高速通過的要求。」鐵四院副總工程師嚴愛國說。

軌道也是大橋通行高速列車的另一重要影響因素。施工人員在橋面鋪設中採用大陸擁有自主知識產權的CRTSⅠ型雙塊式無砟軌道，首次實現在跨度300公尺級、時速350公里高速鐵路橋上鋪設現澆式無砟軌道。

此外，由於安海灣特大橋位於沿海高風速帶，設計人員通過結構創新，減小了複雜風環境下的風致振動，讓列車可以在不設風屏障等防風措施的情況下，在8級大風中以時速350公里通過跨海大橋。

新建福廈高鐵是福建省首條時速350公里的高鐵，全長277公里，建成通車後，福州至廈門行程將縮短至1小時內，為打造福建沿海「一小時經濟圈」提供強勁動力。