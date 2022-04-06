世界最大水陸兩棲飛機 第二架機總裝珠海開工

目前世界在研最大的水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600研製又有新進展。據航空工業通飛華南公司透露，AG600飛機編號1006架機中後機身，近日在位於珠海金灣的航空工業通飛華南公司廠房完成卸車並上架。這也標誌着今年AG600飛機第二架機總裝工作正式啟動。據悉，今年將有3架AG600飛機完成首次飛行試驗。

據香港文匯網，AG600飛機編號1006架機中後機身近期運抵珠海金灣，總裝團隊嚴格執行行車及大部件吊裝點檢，按照AG600中後機身上架入位流程作業書規範操作，安全順利完成上架任務。

在開展AG600飛機1006架機總裝工作的同時，航空工業通飛華南公司還在同步進行1005架機總裝等工作。而1003架機也在今年2月成功完成發動機首次試車。按照計劃，今年將有3架AG600飛機要完成首次飛行試驗任務。

據悉，AG600「鯤龍」是中國自行設計、研製的大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機，擁有執行應急救援、森林滅火、海洋巡察等多項特種任務的功能，是國家應急救援體系建設急需的重大航空裝備。