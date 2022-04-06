世界最大水陸兩棲飛機 第二架機總裝珠海開工
目前世界在研最大的水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600研製又有新進展。據航空工業通飛華南公司透露，AG600飛機編號1006架機中後機身，近日在位於珠海金灣的航空工業通飛華南公司廠房完成卸車並上架。這也標誌着今年AG600飛機第二架機總裝工作正式啟動。據悉，今年將有3架AG600飛機完成首次飛行試驗。
據香港文匯網，AG600飛機編號1006架機中後機身近期運抵珠海金灣，總裝團隊嚴格執行行車及大部件吊裝點檢，按照AG600中後機身上架入位流程作業書規範操作，安全順利完成上架任務。
在開展AG600飛機1006架機總裝工作的同時，航空工業通飛華南公司還在同步進行1005架機總裝等工作。而1003架機也在今年2月成功完成發動機首次試車。按照計劃，今年將有3架AG600飛機要完成首次飛行試驗任務。
據悉，AG600「鯤龍」是中國自行設計、研製的大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機，擁有執行應急救援、森林滅火、海洋巡察等多項特種任務的功能，是國家應急救援體系建設急需的重大航空裝備。
此前，在珠海金灣總裝下線的AG600飛機已於2017年實現陸上首飛；2018年，AG600飛機成功實現水上首飛；2020年實現海上首飛。2021年第13屆中國國際航空航天博覽會期間，AG600成功完成珠海的飛行投水功能演示首秀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言