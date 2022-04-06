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四川宜賓市興文縣5.1級地震 重慶、成都有震感

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
四川宜賓市興文縣5.1級地震，重慶、成都有震感。（中國大陸國家地震台網官方微博）
四川宜賓市興文縣5.1級地震，重慶、成都有震感。（中國大陸國家地震台網官方微博）

據中國大陸地震台網測定，四川宜賓市興文縣（北緯28.22度，東經105.03度）今日（6日）早上7時50分發生5.1級地震，震源深度10千米。重慶、成都等地網民表示有震感。

據新華社新聞APP，地震預警提前20多秒響起，時長約16秒。震央距興文縣城22公里、距珙縣40公里、距敘永縣41公里、距雲南威信縣42公里，距宜賓市70公里，距成都市278公里，距重慶市211公里。根據移動人口大數據分析，震央20公里範圍內有約16萬人口，50公里範圍內有約200萬，100公里範圍內有約1069萬。

興文縣消防救援大隊立即啟動應急響應工作機制，速報員立即前往震央了解情況，大隊3車21人前往震央核實災情。支隊重型搜救隊和周邊珙縣、筠連、江安、長寧等地震分隊在營區集結完畢。

事發後，多地中國大陸網友皆在微博表示有震感，「成都武侯區，震感明顯，床晃的我以為自己精神錯亂了」、「在重慶被晃醒了」、「我躺到床上，還以為有人搖我的床」、「坐著感覺凳子被神秘力量用力拉了一下」。

地震

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