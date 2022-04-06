中國大陸清明節出遊人數大降 機票1折白菜價

中國大陸清明節連假結束，經統計，三天假期共7541.9萬人次出遊，比去年同期減少26.2%。旅遊收入187.8億元，也大減30.9%，僅恢復至2019年同期的39.2%。

中新網報導，今年清明節受到本輪疫情的衝擊和影響，2022年清明假期出遊人次和旅遊收入同比均有所下降。今年出遊半徑縮小，本地遊成為這個清明小長假遊客的主要選擇。機票價格也因而屢創低價，多條熱門航線機票價格大幅跳水。

據去哪兒大資料顯示，截至4月4日，出行日期從4月1日至4月6日的預訂機票，經濟艙平均支付價格為548元，同比去年下降近2成，今年清明假期機票為近三年最低價格。

整個4月份機票價格均保持在較低折扣。部分熱門線路中出現眾多1折直飛機票，裸票價格百元左右。從廣州、成都、北京等地出發國內機票低價榜中，還出現許多不滿1折的機票。

中國大陸文化和旅遊部指出，本地休閒和近程度假成為清明節假期主基調，位置大資料監測顯示，各地接待遊客中省內遊客占比94.9%，創常態化疫情防控以來新高。

受省內本地遊帶動，一批小眾城市酒店預訂量同比去年清明有所增長。去哪兒平台資料顯示，以小龍蝦聞名的湖北潛江，今年清明期間酒店預訂量較去年同比增長35%；仍能滑「春雪」的新疆阿勒泰酒店預訂量，較去年同比增長30%。

踏青賞花、公園露營、戶外運動成為清明節遊客熱衷的出遊方式。不少熱門賞花景區搜索量均出現大幅上漲，同程旅資料顯示，青城山清明假期搜索量環比上漲284%，古北水鎮搜索量環比增長268%。

此外，今年清明小長假「露營」的搜索量環比上漲98%。一些遊客會前往戶外的山林或公園裏紮營過夜，也有部分遊客帶上帳篷在周邊體驗一下露營的氛圍，在夜間返家或住酒店。

受本輪疫情影響較小的西部旅遊市場，清明節假期旅遊恢復度較高，重慶、西安、昆明、烏魯木齊、貴陽等西部地區出遊熱度增長較快。

去哪兒資料顯示，4月1日─4月5日，西安景點門票銷量較3月27日─3月31日環比增加12倍，酒店預訂量增加22%。其中，翠華山、秦嶺野生動物園門票銷量均進入去哪兒清明門票銷量全國前十，客源七成以上是陝西省內遊客。