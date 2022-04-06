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中越班列 Q1年增27.3％

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路南寧局集團有限公司4日披露，今年一季度中越班列累計開行98列，發運標準箱2940個，分別同比（與上一年同期相比）增長27.3%、34.1%。

新華社報導，今年以來，廣西鐵路跨境運輸業務發展迅速。一季度從中國大陸開往越南的中越班列共計57列，同比增長128%，出口貨物以機械設備、電子類產品為主，「中國造」愈來愈受東協國家歡迎。一季度進口水果運輸保持良好發展勢頭，截至4月1日，憑祥鐵路口岸共進口水果11366噸。

目前中越班列承運貨物已涵蓋中藥材、水果、機械設備等200多種品類。

為保證跨境班列順利開行，南寧車務段提前對列車進行出境編組，減輕憑祥站列車編組壓力，並提前與海關、外貿企業等聯繫，掌握出入境車流情況，保證列車高效通關。

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