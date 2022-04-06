陸城市「微旅遊」崛起 露營最夯
清明節假期以來，受制於疫情防控要求，中國大陸各地掀起一股「帳篷熱」，引領著城市「微旅遊」風潮。去哪兒度假產品運營負責人楊光會表示，近期該平台露營熱度居高不下，城市公園是民眾最常選擇的露營地，其次是郊區免費露營地。
「這個小長假，南寧人不是在搭帳篷，就是在去搭帳篷的路上！」南寧市民楊龍笑稱，原本打算與家人到江邊露營小聚，遠離人群，「沒想到大家都想到一塊兒了，來晚了占不到好位置」。
中新社報導，露營的興起也帶動了帳篷的銷售。網購平台天貓榜單上看到，近7日露營帳篷累計銷量近60000件，其中以戶外全自動帳篷最為暢銷。許多臨時起意的市民來不及網購，也已將線下實體店的帳篷搶購一空。南寧多家戶外運動用品店早在三天前就已掛出「帳篷售罄」的提示牌，但仍有不少市民前來問詢求購。
疫情暴發以來，民眾出行受到限制，以露營為代表的「微旅遊」決策短、易抵達、重體驗，愈來愈受到民眾歡迎。楊光會稱，隨著需求的增加，不少城市周邊的城郊露營公園已能提供水、電、做飯、兒童玩樂等一條龍服務，部分露營公園門票銷量同比增長兩倍以上。
露營「微旅遊」進入需求旺盛期，也得益於水環境的持續改善。
南寧市住建局副局長吳智指出，目前南寧城市水質指數已在中國大陸省會城市中排名第二，黑臭水體系統治理入選大陸生態環境部督察整改看成效。
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