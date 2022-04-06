清明祭黃帝 台商：如尋根之旅

「一草一木皆有根，多年前第一次參加公祭軒轅黃帝典禮時的懵懂，到今日拜謁黃帝陵時的清晰感觸，身為華夏兒女，我由衷自豪。」西安市台灣同胞投資企業協會副會長林政忠5日說。

中新社報導，壬寅（2022）年清明公祭軒轅黃帝典禮5日在陝西舉行，黃帝作為中華民族的人文初祖，其陵寢位於陝西省黃陵縣的橋山之巔，世稱「中華第一陵」。清明公祭軒轅黃帝是增強中華兒女歸屬感、認同感和榮譽感的傳統盛典。

2006年，林政忠從台灣到大陸，從事玉石商貿行業。在西安生活與工作的十多年裡，他時常對應著上學時的歷史課本，去找尋現實中的中華文化。

據統計，全球華人有規模的「重返黃帝陵」尋根祭祖始於1990年代，多年來，前來拜祭黃帝陵的港澳台同胞和海外華僑華人已逾百萬人次。首次參加公祭典禮的台胞沈益昌表示，「黃帝是我們炎黃子孫的祖先，今天能够來到黃帝陵對我而言就是一場尋根之旅。」

沈益昌祖籍福建，他創辦的餐飲品牌在西安、咸陽已開出三十家門店。談及在大陸生活的感受，他說，無論在台北還是在西安，大家都是炎黃子孫，文化方面的認同感、凝聚力都很強。

「00後」台胞許慈揚此番隨父親許文駿一同赴橋山之上「尋根覓脈」。「通過這次公祭典禮的經歷，讓我對炎黃子孫與中華文化有了更為具象化的認知。」

無論是「黃帝腳印石」「黃帝手植柏」「漢武仙台」等景觀，還是擊鼓鳴鐘、恭讀祭文、樂舞告祭等儀程儀軌，對於不少台灣青年而言，此般祭祀場景並不多見。