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中國揚子鱷村 復育活化石

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

清明假期期間，天氣晴好。浙江省湖州市長興縣的「中國揚子鱷村」內，上千條揚子鱷紛紛出洞。有的則懶洋洋地趴在岸上，愜意地沐浴陽光。

中新社報導，揚子鱷是中國特有的珍稀物種，也是世界上最小的鰐魚品種之一，迄今已有兩億多年歷史，因與恐龍生活在同一時期而有「活化石」之稱。

在其瀕危之際，為擴大野外種群數量，1979年，泗安鎮尹家邊村民自發將11條揚子鱷送進「上八畝」池塘，進行就地保護，成立尹家邊村級揚子鱷保護區

歷經40餘年發展，村級保護區上升為省級保護區，揚子鱷種群數量也從11條增加至8406條。

長興揚子鱷保護區管理處主任李慧表示，從最初的自發性、搶救性保護，到揚子鱷家族的興旺、打造「中國揚子鱷村」，尹家邊村的村民們功不可沒。

「為了保持揚子鱷的自然野性和基因性狀，保護區通過模擬自然生態環境，讓揚子鱷進行自然繁育。」李慧說，40餘年來，揚子鱷一直保持自然捕食、交配、產卵、孵化培育、越冬的野生生活方式。

2012年，保護區啟動二期野外放歸工程，10年內放歸1230條核心種群揚子鱷，均被注射電子晶片用於識別個體身分信息與野外跟蹤觀察。李慧直言，野外放歸工程，也是為了驗證繁殖的揚子鱷能在野外自力更生。

為實現野生動物的可持續發展，保護區還與浙江大學合作，開展揚子鱷系列研究工作；並利用物聯網、雲計算、移動互聯網技術，開發建設針對揚子鱷的環境監測與行為感知系統。

「中國揚子鱷村」占地132.98公頃，由揚子鱷自然繁殖母子湖、鰐魚系列池、鰐魚標本陳列室、揚子鱷度假村等組成。「3至5月和9至11月是保護區的旅遊旺季，每年接待遊客約60萬人次。」浙江揚子鱷景區管理有限公司副總經理周輝說。目前正爭取將「中國揚子鱷村」建設成集科普教育、自然體驗、戶外拓展等功能於一體的「世界珍稀瀕危物種棲息地與生態教育示範地」。

保護區 沐浴

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