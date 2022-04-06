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昆山台青入殮師 好口碑傳瀋陽

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

又是一年清明節，高弘歷例行整理著自己在蘇州昆山的工作室。在這裡，他已經為數百人體面地送上人生的最後一程。

昆山市是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，有著「小台北」的美譽，近10萬名台商台胞在昆山工作生活。高弘歷是其中的一名入殮師。

中新社報導，高弘歷來自台灣桃園，青年時期就加入了殯葬行業，漸漸成長為一名經驗老到的入殮師。2017年，高弘歷踏上昆山的土地，開始在大陸的工作生活。

在很多人心目中，入殮師是一個頗為特殊的職業，但是高弘歷卻對這份職業異常認真。在他看來，自己是逝者人生中最後一段旅程的負責人，務必要讓逝者以安詳、體面的姿態與親友別離。

在大陸的幾年間，高弘歷因為工作體貼細心，名聲也越傳越廣，「最遠有瀋陽的逝者家屬來找我們去服務。昆山市殯儀館的大陸同行有時也會向客人推薦我」。當操辦完畢，常常有逝者的親屬向高弘歷鞠躬致謝。「對我來說，這只是一份工作，但卻寄託著他們對逝去親人的深深思念。」

新冠肺炎疫情影響，兩岸往來不暢，高弘歷還推出了直播服務，令遠在台灣的親屬們隔著海峽也能參與到儀式中，與逝者做最後的告別。

工作之外，高弘歷坦言自己非常喜歡在大陸的生活。他說：「在昆山生活，就像沒有離開台灣。這裡台胞眾多，什麼台灣小吃都能吃到，而且特別有人文情懷。」用微信聊天、去川菜館打牙祭，高弘歷已經完全融入了大陸的生活。

如今，高弘歷和一位安徽姑娘喜結良緣，兩人有了一個可愛的孩子，新房也將於近期交付。高弘歷表示：「大陸的機會比台灣要多得多。而且近幾年大陸推出一系列舉措，讓台灣人能够享受到同等待遇。」

台商 新冠肺炎

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