陸機票大跳水 比火車票還便宜

受大陸疫情防控因素，航空業吹寒風。去年大陸國有三大航國航、南航、東航合計虧逾人民幣400億元（約新台幣1,796億元），換算每日約虧1億元（約新台幣4.5億元）。清明假期多條熱門航線機票價格大幅跳水，出現1折機票、百元機票，機票加上機建燃油費後，比火車票價還便宜一半。

在線旅遊平台大數據顯示，截至3月30日，出行日期從4月1日至4月6日的預訂機票，經濟艙平均支付價格為人民幣546元，年減2成。據統計，今年清明假期的機票為近三年最低價格。

比如武漢出發前往北京有1.3折機票，票價最低人民幣300元，假設乘坐高鐵二等座的票價為人民幣522元，高於目前最低票價航班的222元。

此外，上海到多地的機票票價不足百元。旅遊平台「去哪兒」顯示，上海到多地的機票降幅超80%，票價不足人民幣100元。據陸媒「極目新聞」於3月28日查詢，4月5日為例，上海到三亞、長沙、廣州等地的機票僅售人民幣92元。

為何機票價格如此低？據「中國經濟周刊」報導，業內人士表示，清明假期的超低價機票由供需關係決定。受國際疫情影響，大量廣體客機轉回大陸國內運營，運力投放充足，大陸國內機票價格仍會處於相對低位的狀態。另一方面，受到大陸境內疫情升溫與多地防控加嚴，也影響民眾出行意願。

而超低票價背後的航空公司正承受極大壓力。受疫情影響，國際航線投入持續受限，大陸國內客運市場流量大幅波動，讓大陸國內民航業仍未走出巨額虧損的陰影，加之油價攀升，匯率波動等因素，前幾大航空公司的經營難度日益加大。

從年報來看，雖然三大國航營收回升，但同時持續虧損。究其原因，在於成本上升，特別是航油成本上升。除了航油成本上漲外，例如員工薪酬等受生產運行投入增加以及上年社保減半徵收政策調整的影響，三大國航分別呈現正增長。而在飛機保養與維修等方面，國航增長7.59%，但南航反年減13.2%。