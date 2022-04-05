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為不讓「骨肉分離」 有上海家長網上傳授如何快速染疫

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
為不讓上海「骨肉分離」重演， 有上海家長網上傳授如何快速染疫。（歐茜醫生微信公眾號）
為不讓上海「骨肉分離」重演， 有上海家長網上傳授如何快速染疫。（歐茜醫生微信公眾號）

上海疫情嚴峻，被質疑將陽性兒童與未染疫家長強制分開，上海衛健委明確表示需家長同樣陽性才可陪同，引發大陸輿論關注。有家長在網上發帖詢問如何才能快速染疫，希望能夠藉此陪同自己孩子，亦有不少家長紛紛支招，網傳一連署表格希望無症狀兒童能在家隔離，但不久後該表格被網友檢舉已被刪除。

上海日前爆出「嬰幼兒隔離點」，陽性兒童與未染疫家長被強制分開，隔離點疏於照料環境惡劣，上海衛健委4日回應指，家長需同時陽性才可陪同，引發輿論不滿。

一篇名為「她問，怎樣快速感染新冠」的微信自媒體文章這兩天迅速傳播，內容指幾個媽媽群組熱議這個話題，認為「共食」和「親吻」都可能使親子染疫，但最怕孩子已被接走數天、自己才迎來遲到的陽性。亦有家長分享自己的預防性策略，就是每天都讓孩子吐兩口口水，讓家長舔一下。

5日網上亦流傳一個要求無症狀孩子在家隔離的連署表格，惟不久後就顯示被舉報而下架。

此外，上海一方艙醫院啟動「親子」收治專區，可同時收治染疫兒童及家長，並指出於人道主義，對核酸陰性家長亦可做出相應安排。惟7歲以下要去公共衛生中心隔離的嬰幼兒，仍沒有解決方案。

上海稍早前被爆出會將染疫兒童與未染疫父母分開，「嬰幼兒隔離點」環境簡陋疏於照料，上海衛健委4日回應稱，父母同染疫才可陪護。

此外，路透報導，以法國駐上海領事館代表歐盟24國等，共有30多個西方國家的外交官已發公開信呼籲上海當局，勿將染疫未成年子女與父母分開。

上海 隔離 父母

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