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清明遇疫情防控 中國掃墓人數降線上祭掃增

中央社 / 北京5日電

疫情影響，中國多地對民眾出行限制，許多墓園暫停現場祭掃，今年清明節掃墓人數大降，但線上掃墓增多。處於全民「禁足」的上海，許多人透過社群媒體表達對親人的哀思。

中國今年清明節假期為3到5日。根據民政部網站的消息，假期第一天，全國各地1萬8925個開放的殯葬服務機構數據統計，共計接待祭掃群眾583萬人次，比去年同期減少了69.8%。

此外，全國各地共計1萬8011個殯葬服務機構因疫情分級防控要求未開放。

相較之下，官方鼓勵的「雲祭掃、網路祭掃」則有大幅成長。3日，全國2304個網路祭掃平台有695萬人次網上祭掃，比去年同期成長了275.7%。

民政部發布的訊息顯示，清明假期第2天的現場掃墓人數再降，雖然各地開放現場祭掃服務的殯葬服務機構增為2萬2189個，共接待現場祭掃民眾573萬人次，網路祭掃民眾604萬人次，分別比昨日減少了1.7%和13.1%。

今天清明節，預計仍會有民眾外出掃墓。

擁有約2500萬人口的上海市，目前全境都處約封控中，並要求居民「足不出戶」。不少上海人在微信朋友圈發出對家人的懷念或清明節相關圖文，也有人感慨自己正被「軟禁」無法掃墓。

清明節 上海 疫情

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