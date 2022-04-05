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廣東鋁加工廠爆炸「蘑菇雲竄十米高」 官方證實4死1傷

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
廣東清遠一鋁加工企業熔鑄廠房發生爆炸。（取自《澎湃新聞》）
廣東清遠一鋁加工企業熔鑄廠房發生爆炸。（取自《澎湃新聞》）

廣東清遠一家鋁加工企業熔鑄廠房近日發生爆炸，現場升起十多公尺高蘑菇雲，百公尺外道路都遭到結構碎片波及。當地政府5日凌晨證實，這起爆炸案已造成4人死亡、1人重傷，有關善後工作正在進行中。

據廣東省清遠市清城區政府新聞辦微信公眾號「清城發布」通報，2022年4月3日，「清城區源潭鎮廣東精美特種型材有限公司熔鑄二號車間9號鑄造井發生爆炸事故。」

通報指出，經現場初步判斷，鋁棒在拉鑄過程中，鋁水洩漏到冷卻水池內導致事故發生。事故造成4人死亡、1人重傷，傷者已及時送往醫院救治。有關善後工作正在進行中，官方已成立事故調查組，正展開事故調查處理工作，將依法嚴肅追究相關單位和人員的責任。

封面新聞報導，該事故發生在4月3日上午11時9分左右，從民眾提供影音畫面顯示，爆炸發生後，現場有十多公尺高的蘑菇雲升起，多個不明物體被掀到空中。

報導稱，事發後有工廠員工用手摀頭從廠內衝出，爆炸使附近居民門窗上的玻璃被大片震碎，有廠房上的大段鋼結構碎片，飛出至近百公尺外的道路上。

爆炸現場。（取自《封面新聞》）
爆炸現場。（取自《封面新聞》）

爆炸 廣東

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