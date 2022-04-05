清明春意濃 宜食甘減酸

「燕子來時新社，梨花落後清明」，4月5日3時20分將迎來「清明」節氣。此時節，陽光明媚，新綠蔥蔥，嬌蕊爭芳，春和景明，入眼皆是春意盎然。

據新華社，歷史學者、天津社科院研究員羅澍偉指出，「清明」是二十四節氣中第五個節氣，也是春季第五個節氣。每年國曆4月4日、5日或6日，太陽運行至黃經15度時進入「清明」節氣，天地萬物，清明潔凈，清澈明朗，清新悅目。

陽春四月，人們忍不住到戶外、田野、山邊，踏青遊春，感受旖旎春光，擁抱明媚春天。民國才女林徽因將「清明」開啟的四月之美，抒發得淋漓盡致：「你是一樹一樹的花開，是燕在梁間呢喃，——你是愛，是暖，是希望，你是人間的四月天！」

「清明」既是節氣，又與春節、端午、中秋並稱中國四大傳統節日。羅澍偉說，「清明」祭掃，緬懷先人，是中華民族優良傳統，有利於弘揚孝道親情，喚醒家族共同記憶，增強民族凝聚力和認同感。隨著時代的進步，家庭追思、網路祭掃、陵園共祭等文明低碳祭掃方式更值得提倡。

「清明」時處仲春、暮春之交，公眾該如何養生？羅澍偉結合養生保健專家給出的建議提醒說，此時節陽氣旺盛，陰氣衰退，為適應自然法則，宜護衛體內陽氣，使之不斷充沛和旺盛；適時晚睡早起，舒緩形體，讓神志怡然暢達。

飲食方面，宜用清補之品，食甘減酸，溫潤陽氣，益肝和中。春季肝氣旺盛，食酸易致肝氣更旺，影響消化功能。脾胃虛弱者少吃性寒食物，以防陽氣生發受阻。菊花疏散風熱、清肺潤燥、清肝明目，代茶飲，不但可養肝利膽、疏通經脈，還可將冬季體內積存的寒邪散發。

「清明」時節，天氣轉暖，細菌、病毒極易滋生，是呼吸道傳染病和腸胃病多發季節。起居、外出，應注意添減衣物，「勿極寒，勿過熱」，養成戴口罩、勤洗手、常通風，保持社交距離，不群聚、不聚集等良好習慣，防止「病從口入」。如遇不適，應及時就醫。