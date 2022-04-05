陸監管劇本殺 未成年人平日禁玩

大陸正式將近年暴紅的實體「劇本殺」和「密室逃脫」，作為劇本娛樂經營活動新業態統一納入監管。四月一日，大陸文旅部等部門發布《關於規範劇本娛樂經營活動的通知（徵求意見稿）》，意見稿還明確要求對劇本腳本設置適齡提示，不得在法定節假日、休息日及寒暑假期外向未成年人提供劇本娛樂經營活動。

據南方都市報報導，《通知》要求劇本娛樂活動經營機構明確經營範圍，實行備案管理。劇本娛樂經營機構應當自經營之日起三十個自然日內將經營場所地址以及場所使用的劇本腳本名稱、作者、簡介、適齡範圍等，通過大陸文化市場技術監管與服務平台報經營場所所在地縣級文旅行政部門備案。

對於未成年消費者的管理，《通知》要求劇本娛樂經營機構建立內容自審制度，加強未成年人保護。在對劇本娛樂經營機構使用的劇本腳本應當設置適齡提示，標明適齡範圍；設置的場景不適宜未成年人的，應當在顯著位置予以提示，並不得允許未成年人進入。除法定節假日、休息日及寒暑假期外，劇本娛樂經營活動不得向未成年人提供。

《通知》中還設置政策過渡期。自通知印發之日起至2022年12月31日為過渡期。過渡期內，劇本娛樂經營機構應根據本通知規定開展自查自糾，依法變更經營範圍，完善經營資質，向文化和旅遊行政部門履行備案手續，建立自審制度，積極整改並消除消防等安全隱患。

過渡期後，各地應當組織開展專項檢查，加強日常巡查，及時處置相關問題。各省級文化和旅遊行政部門應當於2022年8月31日前，將摸底排查情況上報文化和旅遊部。

據此前報導，上海、遼寧等地已經針對「劇本殺」推出了地方管理政策。而本次《通知》是首個全大陸範圍內的劇本殺、密室逃脫管理規範。