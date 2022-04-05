象山亞運場館 實踐綠色美學

從空中俯瞰杭州2022年第19屆亞運會（杭州亞運會）帆船帆板場地——象山亞帆中心，一半在陸地，一半在海中，海陸結合的設計讓賽事與大自然合二為一。杭州亞運會期間，這裡將產生14枚金牌。

據中新社，浙江省寧波市象山縣擁有6618平方公里海域、988公里海岸線、505個島礁和25個百米長度以上的天然沙灘。憑藉著優渥的自然條件，象山成為杭州亞運會帆船帆板與沙灘排球比賽的舉辦地。屆時將有來自亞洲數十個國家和地區的運動員、數百名技術官員來到象山。

亞帆中心位於象山縣松蘭山旅遊度假區內，總投資約6.02億元人民幣，項目用地面積237畝，用海面積700畝。主要建設內容包含陸上1.6萬平方公尺的運動員中心、比賽控制中心、後勤服務中心等功能區，以及海上2萬平方公尺的競賽操作平台、33.6萬平方公尺的港池和240個泊位。

「綠色、智能、節儉、文明」是杭州亞運會的辦賽理念。而透過象山亞帆中心可以看到，海陸結合背後彰顯的綠色自然美學。

象山亞帆中心海域部分有一座海上操作平台，兩座防浪堤則環抱著一片風平浪靜的內灣，供各類船艇停泊。象山縣亞籌辦常務副主任吳雅敏表示，象山亞帆中心的項目選址區是大陸難得可常年進行海上運動的區域，項目開發在充分考慮現狀的情況下，秉持保護生態資源的完整原則，減少對山體和植被的破壞。基於此，象山亞帆中心根據多山地、多陡坡的現狀，讓建築與自然和諧共生。

象山亞帆中心競賽培訓中心，該建築依山而建，或順山體逐步升高，或插入山體，形成別具一格的建築趣味空間，增加人與山、人與海、人與自然的對話和交流。

如何將綠色自然美學植入亞運場館？ 在亞運會沙灘排球場地——寧波半邊山沙灘排球中心，C字形半開放式運動場館，讓觀眾在看比賽的同時，還能遠眺海岸線，欣賞碧海藍天，增加了原汁原味的自然感。

該場地承建顧問茅躍躍表示，寧波半邊山沙灘排球中心整座場館已具備在晚上舉行比賽的設施條件，建設水準已達到國際一流，屆時可以吹著清新的海風，感受比賽的魅力。