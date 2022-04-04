聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸九省出生率出現負增長
大陸國家統計局日前發布2021年人口數據後，各地也陸續發布了當地數據，目前已有27省份發布了2021年常住人口數據，其中九個省份出生率出現自然負增長。
據第一財經報導，截至4月3日，23個發布了人口數據的省份中，有四個省去年出生人口超過50萬人，廣東是唯一出生人口超100萬人的省份，達到了118.31萬人。廣東之後，河南和山東分列二三位。
出生率方面，有九個省份人口出現自然負增長，包括河北、江蘇、湖南、湖北、山西、重慶、內蒙古、上海、黑龍江。這其中，包括江蘇、湖北、湖南、內蒙古和山西均是近幾十年來人口自然增長率首次轉負。只有貴州和青海出生率高於1%。
總體上看，人口出生率較高的地方，主要集中在西部和中部一些城鎮化率較低的地方。不過，像廣東和福建這兩個城鎮化率較高的沿海經濟發達省份，出生率也比較高。廣東、福建受傳統的宗族文化等因素影響，生育意願比較高。
以福建為例，廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，福建南部地區如泉州、莆田等地生育意願比較高。「這些地方都是以民營經濟、經商群體為主，很多人家大業大，經濟條件較好，對養育多孩的承擔能力較強。」
在廣東，一方面潮汕等地的生育意願比較高，另一方面廣東流入的人口最多，流入人口以青壯年為主，育齡年齡段的人口較多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言