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首位福州台青 體驗數位人民幣支付
在服務台灣青年創業的福州唯美客文創聚落園區，台青黃德祐打開「數位人民幣」APP，掃一掃便完成了消費支付，購買了一杯咖啡。
這是數位人民幣在福州試點後，首位台青使用數位人民幣，進行線下場景消費支付。
福州日報報導，在此之前，黃德祐主要用微信和支付寶進行消費支付。得知數位人民幣在福州試點後，他立即下載了「數位人民幣」APP，想嘗「新」體驗下。
台胞僅需透過大陸手機號碼，便能開通數位人民幣四類錢包，支付方便快捷。
半個小時後，全國台企聯副會長、福州市台協會榮譽會長、福州福華紡織印染總經理陳奕廷也成功開通註冊「數位人民幣」錢包，順利完成數位人民幣的購物支付體驗。
陳奕廷表示，「秒刷支付，非常好用」，希望能增加更多的應用場景，他將會首選使用數位人民幣進行消費支付。
營運機構正加緊對試點應用場景的對接與技術提升，目前三坊七巷、上下杭、煙台山等景區和東百中心、台江萬達、愛琴海購物公園等商圈的部分商戶，
以及永輝超市等，已可以接受數位人民幣支付。
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