滬疫情嚴峻 孫春蘭上海督戰：須盡快斬斷傳播鏈

上海昨天新增超過8000宗本土感染，創三月疫情爆發以來新高，至今累計超過5萬人染疫，今天（4日）將全市核酸檢測。在「堅持動態清零」原則下，正在上海督戰的國務院副總理孫春蘭昨晚說，要堅持事不過夜、兵貴神速，著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈。

據央視網，大陸各地上萬醫護已經抵滬，準備為2500萬市民進行檢測。大陸副總理孫春蘭昨天（3日）在上海調研疫情防控工作，前往集中隔離點、醫療救治點、高校、公安指揮中心，實地了解隔離管控、醫療救治、校園防疫以及流調溯源等情況。她強調，要堅持動態清零總方針不猶豫不動搖，堅定信心，迎難而上，周密組織，堅決打贏疫情防控大仗硬仗，全力守護人民安康、保障城市運行。

孫春蘭指出，上海作為人口高度密集的超大城市，也是承載特殊功能的經濟中心城市，在堅決控制疫情的同時，保障上海城市和核心功能穩定運行意義重大。有關部門要發揮各自職能和專業優勢，及時調集資源力量，強力支持上海開展防控工作。

她說，要堅持事不過夜、兵貴神速，著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈。要盡快實現密接人員應隔盡隔、日清日結。要分級分類做好陽性病例診治，堅持同質化、規範化原則，堅持中西醫結合，多措並舉提升救治效果。要切實保障封控管控區群眾的基本生活和看病就醫需求，早日戰勝疫情、恢復正常的生產生活秩序。