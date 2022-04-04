快訊

運勢大洗牌！清明過後這生肖獨攬好運

滬疫情嚴峻 孫春蘭上海督戰：須盡快斬斷傳播鏈

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸副總理孫春蘭二日飛抵上海督戰，強調堅持動態清零不動搖。（上海電視台截圖）
大陸副總理孫春蘭二日飛抵上海督戰，強調堅持動態清零不動搖。（上海電視台截圖）

上海昨天新增超過8000宗本土感染，創三月疫情爆發以來新高，至今累計超過5萬人染疫，今天（4日）將全市核酸檢測。在「堅持動態清零」原則下，正在上海督戰的國務院副總理孫春蘭昨晚說，要堅持事不過夜、兵貴神速，著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈。

據央視網，大陸各地上萬醫護已經抵滬，準備為2500萬市民進行檢測。大陸副總理孫春蘭昨天（3日）在上海調研疫情防控工作，前往集中隔離點、醫療救治點、高校、公安指揮中心，實地了解隔離管控、醫療救治、校園防疫以及流調溯源等情況。她強調，要堅持動態清零總方針不猶豫不動搖，堅定信心，迎難而上，周密組織，堅決打贏疫情防控大仗硬仗，全力守護人民安康、保障城市運行。

孫春蘭指出，上海作為人口高度密集的超大城市，也是承載特殊功能的經濟中心城市，在堅決控制疫情的同時，保障上海城市和核心功能穩定運行意義重大。有關部門要發揮各自職能和專業優勢，及時調集資源力量，強力支持上海開展防控工作。

她說，要堅持事不過夜、兵貴神速，著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈。要盡快實現密接人員應隔盡隔、日清日結。要分級分類做好陽性病例診治，堅持同質化、規範化原則，堅持中西醫結合，多措並舉提升救治效果。要切實保障封控管控區群眾的基本生活和看病就醫需求，早日戰勝疫情、恢復正常的生產生活秩序。

疫情 上海

延伸閱讀

上海大塞港？ 官方消除雜音

昔日支援外省 上海疫情發燒如今接受外省來援

上海香港抗疫路線不同 但快篩都成重要手段

上海抗疫強迫骨肉分離 嬰幼兒隔離點引發爭議

相關新聞

茶鄉普洱市 咖啡觸動世界味蕾

以茶馬古道、普洱茶聞名的雲南普洱市，近年來成為中國大陸種植面積最大、產量最多的咖啡產區。「濃而不苦、香而不烈、略帶果酸」...

福建也有阿里山 吸引台灣茶人落腳

看重大陸市場潛力，從事農業種植行業的黃吉田早年便到大陸發展。因妻子是霞浦人，黃吉田與妻子2013年回到霞浦創業，種植台灣...

嫁得好不如賺得多！中國女性正用財富擺脫男性和未婚汙名

中共民政局本周公布最新資料，2021年的中國結婚登記數量只有763.6萬對，創下36年來新低，不只歸咎於一胎化政策以及高漲的生活成本，也因為女性對婚姻改觀，「不婚效應」正在急速發酵！

抖音用戶假扮俄美女說「俄式中文」 獲200萬粉絲被封禁

「中國的兄弟姐妹你們好，我是俄羅斯娜娜。」最近，一個名為「@俄羅斯娜娜」的帳號忽然走紅抖音，片中，一個長著「俄式假臉」的人，操著蹩腳的「俄式中文」，時而唱歌，時而做「科普」，在抖音上積累了近200萬粉絲。

林鄭宣布港特首選舉如期舉行 拒澄清是否見夏寶龍

傳赴深圳見北京官員後，香港特首林鄭月娥宣布，香港特首選舉提名期如期在4月3日展開，特首選舉5月8日投票。

去趟菜市場 上海男成朋友圈首「陽」 自嘲：等解封就買彩票

自稱在上海一家券商金融公司工作的王澤（化名），一篇自述引發關注，網民大量轉發，還登上微博熱搜。王澤在文中說，他買了趟菜，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。