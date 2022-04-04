茶鄉普洱市 咖啡觸動世界味蕾

以茶馬古道、普洱茶聞名的雲南普洱市，近年來成為中國大陸種植面積最大、產量最多的咖啡產區。「濃而不苦、香而不烈、略帶果酸」的獨特風味，觸動著世界的味蕾。

新華社報導，充足的降水、良好的生態，普洱是適宜咖啡生長的「黃金地帶」，種植歷史有100多年。改革開放初期，普洱市僅零星種植著百餘畝咖啡。1980年代末，當地開始把咖啡作為調整產業結構的優勢骨幹產業培植。

在普洱，許多農戶同時種植著茶葉和咖啡。隨著種植面積、產量的提高，2012年中國果品流通協會授予普洱「中國咖啡之都」稱號。

遊客在雲南省普洱市的一處咖啡莊園內，參觀體驗咖啡的採摘、日曬、沖泡等過程。圖為遊客體驗整理日曬咖啡豆。（中新社）

近年來，普洱發力咖啡種植、研發、加工、銷售、倉儲等全產業鏈，專門設立市、縣兩級咖啡產業管理部門，率先在中國大陸啟動咖啡生豆目標價格保險，培育咖啡企業。

普洱市有30餘萬畝咖啡獲得雀巢認證，10萬餘畝咖啡獲得星巴克認證，2.8萬畝咖啡獲得有機認證，2萬餘畝獲得了雨林聯盟認證。

「我們還建設了國際性咖啡交易平台和產業服務平台，持續向全球發布咖啡價格指數，目前累計完成商業咖啡豆交易量13萬噸。」普洱市茶葉和咖啡產業發展中心副主任王永剛說。

統計顯示，雲南已成為中國大陸咖啡種植第一大省。2021年普洱咖啡種植面積達66.8萬畝、產量4.6萬噸，是中國大陸咖啡種植面積、產量、產值最高的地市。

在多種因素影響下，雲南咖啡正迎來新一輪的市場風口。「去年至今，雲南阿拉比卡咖啡豆收購價漲至每公斤30多元（人民幣）。」王永剛說。

「以往公司每年要出口6000多噸咖啡豆。從去年開始，我們的豆子全部轉為（大陸）國內銷售，訂單都已經排滿了，還開發出這些烘焙豆產品。」普洱奧萊咖啡有限公司總經理楊春宏說。