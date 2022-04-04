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福建也有阿里山 吸引台灣茶人落腳

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

看重大陸市場潛力，從事農業種植行業的黃吉田早年便到大陸發展。因妻子是霞浦人，黃吉田與妻子2013年回到霞浦創業，種植台灣火龍果，2015年創辦霞浦縣百果山農業科技有限公司。

中新社報導，黃吉田火龍果的種植面積現在有80畝，每年總產量30萬市斤左右，利潤在一兩百萬元人民幣，主要銷往大陸各大超市。談及未來的發展，他表示，目前已在規劃公司多元化發展方向，擴大公司土地面積，往深加工等領域發展，「這樣企業才能做得長久」。

截至目前，寧德市共有台資企業95家，總投資15.8億美元，涉及冶金、電機、石材、食品加工、農業養殖、茶葉、花卉等產業。

「在這裡發展比較安心。」擔任福建立茲曼茗茶有限公司總監的台胞蔡崑茂說，當地政府給予各項補貼，對企業很是支持和照顧。

素有「雲端之城」美譽的寧德市周寧縣，是傳統產茶區。「這裡的地形、氣候，真像阿里山。」秀麗山水，吸引台灣茶人林宗隆於2013年與禮門鄉政府簽訂立茲曼茶博園項目，次年成立福建立茲曼茗茶有限公司。

除了為當地農戶提供就業機會，蔡崑茂還聯合當地政府、敬老協會，免費給全縣8個鄉鎮80個行政村發放南瓜種子，推動農戶利用荒田、荒地種植農產品，並進行收購，解決農戶的後顧之憂。「到大陸二十餘年，因兩岸同文同根，生活、飲食等都一樣，早已習慣在大陸生活。」蔡崑茂說。

2018年，蔡崑茂成立福建省台農生物科技有限公司，引進台灣第一代軟枝烏龍品種。經過幾年的經營發展，現已種植1000畝，每年產值達1000多萬元人民幣。蔡崑茂表示，很願意介紹台灣年輕人到大陸創業，增進兩岸交流，促進兩岸融合發展。

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