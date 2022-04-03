快訊

花蓮傳出消防員確診 全員被召回PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫁得好不如賺得多！中國女性正用財富擺脫男性和未婚汙名

商業周刊 / 邱韞蓁
圖為大陸貴南（貴陽至南寧）高鐵武鳴制梁場職工集體婚禮，來自中鐵上海工程局工程建設一線的64對新人身穿中式傳統婚服。新華社
圖為大陸貴南（貴陽至南寧）高鐵武鳴制梁場職工集體婚禮，來自中鐵上海工程局工程建設一線的64對新人身穿中式傳統婚服。新華社

摘要

1. 2021年中國結婚登記數量創下36年來新低，不只歸咎於一胎化政策和高漲的生活成本，也因為女性對婚姻改觀，不婚效應正在發酵。

2. 她們用經濟實力證明，無論婚姻狀況為何，財富就是成功。不僅象徵重男輕女文化的反撲，也重新定義了成功的中國女性。

中共民政局本周公布最新資料，2021年的中國結婚登記數量只有763.6萬對，創下36年來新低，不只歸咎於一胎化政策以及高漲的生活成本，也因為女性對婚姻改觀，「不婚效應」正在急速發酵！

《商業內幕》報導，這指的是剩女汙名文化正被逆轉。

中國對單身的年長女性不友善，27歲還未婚即被稱為「剩女」。《對話》網站（The Conversation）指出，因為害怕被貼上這個帶有歧視貶義的標籤，她們別無選擇、被迫踏入婚姻。

然而，現在對單身恥辱的反擊已經開始了，解方不是激進式的抗議，而是用經濟實力證明，財富就是成功。不僅象徵重男輕女文化的反撲，也重新定義了成功的中國女性。

在小紅書上擁有超過10萬粉絲的中國網紅Mini，經常分享度假、奢侈品、豪宅等富裕日常生活。網站的自我介紹欄位寫著：「走過7大洲5大洋65個國家，最遠到過南極，創業10年的女老闆，人稱富婆專業戶」。

41歲未婚未生育，過著怎麼樣的生活？她形容，「每天都很充實，做自己的女王。」她之所以積極在網路上分享生活，是想為其他單身女性提供靈感來源，用行動消弭剩女不被需要的說法，向社會宣告，不婚也能過得很棒。

女性嚮往不婚有兩大背景。第一，中國男多女少，女性社會地位與優越感上升，因此不願下嫁條件更差的男性。擇偶標準越嚴格，結婚年齡卻一再拖延，最後乾脆單身。

第二，新加坡國立大學社會學助理教授穆崢說，「她經濟」崛起，女性獨立且成功的社經形象，大大緩解了單身的汙名，並允許她們自由選擇結不結婚。管理諮詢公司埃森哲（Accenture）統計，中國有近4億名20歲至60歲的女性，每年支撐約1.5兆美元（約新台幣43兆元）的消費支出，堪比世界第三大消費市場。

這也呼應了研究機構伯恩斯坦（Bernstein Research）的發現，指中國女性對成功的期望，從「嫁得好」，逐步轉變為「成為自己命運的建築師」（the architect of your own life），自己決定自己的成功樣貌。

單身女性正在顛覆中國傳統威權文化，不過恐怕還預告著，少子化只會更嚴峻。「人口危機迫在眉睫，年輕人對婚姻改觀，威脅到北京付出的努力，」倫敦國王學院國際發展講師劉燁說，「再加上更高的教育水平與經濟改善，未來幾年會演變成更頭痛的問題。」

參考來源：Business InsiderThe ConversationThe New York TimesThe Guardian

【延伸閱讀】
有錢女性，要嫁「潛力股」窮男性！中國性別失衡的婚姻怪象
進口名牌算什麼？中國Z世代熱捧「國潮」珠寶
貧者愈貧、富者愈富，和習慣有關？7個讓你「慢性變窮」的習慣
周品均：提了離職，就不知道怎麼跟主管互動？一個方法，尷尬變加分項

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

婚姻

相關新聞

嫁得好不如賺得多！中國女性正用財富擺脫男性和未婚汙名

中共民政局本周公布最新資料，2021年的中國結婚登記數量只有763.6萬對，創下36年來新低，不只歸咎於一胎化政策以及高漲的生活成本，也因為女性對婚姻改觀，「不婚效應」正在急速發酵！

抖音用戶假扮俄美女說「俄式中文」 獲200萬粉絲被封禁

「中國的兄弟姐妹你們好，我是俄羅斯娜娜。」最近，一個名為「@俄羅斯娜娜」的帳號忽然走紅抖音，片中，一個長著「俄式假臉」的人，操著蹩腳的「俄式中文」，時而唱歌，時而做「科普」，在抖音上積累了近200萬粉絲。

林鄭宣布港特首選舉如期舉行 拒澄清是否見夏寶龍

傳赴深圳見北京官員後，香港特首林鄭月娥宣布，香港特首選舉提名期如期在4月3日展開，特首選舉5月8日投票。

去趟菜市場 上海男成朋友圈首「陽」 自嘲：等解封就買彩票

自稱在上海一家券商金融公司工作的王澤（化名），一篇自述引發關注，網民大量轉發，還登上微博熱搜。王澤在文中說，他買了趟菜，...

曾批准處決「座山雕」…開國少將鄒衍 享年107歲逝世

中國開國少將、原瀋陽軍區副政委鄒衍，4月1日在瀋陽逝世，享年107歲。他在東北工作期間，曾親手批准處決小說《林海雪原》中...

清明「雲祭掃」 港人疫下網上祭拜追思

今年受疫情反彈影響，返鄉掃墓之路受困，而「雲祭掃」成為今年清明不一樣的打開方式。有港人在香港家裡開家庭追思會，也有透過網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。