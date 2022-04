嫁得好不如賺得多！中國女性正用財富擺脫男性和未婚汙名

摘要 1. 2021年中國結婚登記數量創下36年來新低,不只歸咎於一胎化政策和高漲的生活成本,也因為女性對婚姻改觀,不婚效應正在發酵。 2. 她們用經濟實力證明,無論婚姻狀況為何,財富就是成功。不僅象徵重男輕女文化的反撲,也重新定義了成功的中國女性。

中共民政局本周公布最新資料,2021年的中國結婚登記數量只有763.6萬對,創下36年來新低,不只歸咎於一胎化政策以及高漲的生活成本,也因為女性對婚姻改觀,「不婚效應」正在急速發酵!

《商業內幕》報導,這指的是剩女汙名文化正被逆轉。

中國對單身的年長女性不友善,27歲還未婚即被稱為「剩女」。《對話》網站(The Conversation)指出,因為害怕被貼上這個帶有歧視貶義的標籤,她們別無選擇、被迫踏入婚姻。

然而,現在對單身恥辱的反擊已經開始了,解方不是激進式的抗議,而是用經濟實力證明,財富就是成功。不僅象徵重男輕女文化的反撲,也重新定義了成功的中國女性。

在小紅書上擁有超過10萬粉絲的中國網紅Mini,經常分享度假、奢侈品、豪宅等富裕日常生活。網站的自我介紹欄位寫著:「走過7大洲5大洋65個國家,最遠到過南極,創業10年的女老闆,人稱富婆專業戶」。

41歲未婚未生育,過著怎麼樣的生活?她形容,「每天都很充實,做自己的女王。」她之所以積極在網路上分享生活,是想為其他單身女性提供靈感來源,用行動消弭剩女不被需要的說法,向社會宣告,不婚也能過得很棒。

女性嚮往不婚有兩大背景。第一,中國男多女少,女性社會地位與優越感上升,因此不願下嫁條件更差的男性。擇偶標準越嚴格,結婚年齡卻一再拖延,最後乾脆單身。

第二,新加坡國立大學社會學助理教授穆崢說,「她經濟」崛起,女性獨立且成功的社經形象,大大緩解了單身的汙名,並允許她們自由選擇結不結婚。管理諮詢公司埃森哲(Accenture)統計,中國有近4億名20歲至60歲的女性,每年支撐約1.5兆美元(約新台幣43兆元)的消費支出,堪比世界第三大消費市場。

這也呼應了研究機構伯恩斯坦(Bernstein Research)的發現,指中國女性對成功的期望,從「嫁得好」,逐步轉變為「成為自己命運的建築師」(the architect of your own life),自己決定自己的成功樣貌。

單身女性正在顛覆中國傳統威權文化,不過恐怕還預告著,少子化只會更嚴峻。「人口危機迫在眉睫,年輕人對婚姻改觀,威脅到北京付出的努力,」倫敦國王學院國際發展講師劉燁說,「再加上更高的教育水平與經濟改善,未來幾年會演變成更頭痛的問題。」

參考來源:Business Insider、The Conversation、The New York Times、The Guardian

