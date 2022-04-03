嫁得好不如賺得多！中國女性正用財富擺脫男性和未婚汙名

摘要 1. 2021年中國結婚登記數量創下36年來新低，不只歸咎於一胎化政策和高漲的生活成本，也因為女性對婚姻改觀，不婚效應正在發酵。 2. 她們用經濟實力證明，無論婚姻狀況為何，財富就是成功。不僅象徵重男輕女文化的反撲，也重新定義了成功的中國女性。

中共民政局本周公布最新資料，2021年的中國結婚登記數量只有763.6萬對，創下36年來新低，不只歸咎於一胎化政策以及高漲的生活成本，也因為女性對婚姻改觀，「不婚效應」正在急速發酵！

《商業內幕》報導，這指的是剩女汙名文化正被逆轉。

中國對單身的年長女性不友善，27歲還未婚即被稱為「剩女」。《對話》網站（The Conversation）指出，因為害怕被貼上這個帶有歧視貶義的標籤，她們別無選擇、被迫踏入婚姻。

然而，現在對單身恥辱的反擊已經開始了，解方不是激進式的抗議，而是用經濟實力證明，財富就是成功。不僅象徵重男輕女文化的反撲，也重新定義了成功的中國女性。

在小紅書上擁有超過10萬粉絲的中國網紅Mini，經常分享度假、奢侈品、豪宅等富裕日常生活。網站的自我介紹欄位寫著：「走過7大洲5大洋65個國家，最遠到過南極，創業10年的女老闆，人稱富婆專業戶」。

41歲未婚未生育，過著怎麼樣的生活？她形容，「每天都很充實，做自己的女王。」她之所以積極在網路上分享生活，是想為其他單身女性提供靈感來源，用行動消弭剩女不被需要的說法，向社會宣告，不婚也能過得很棒。

女性嚮往不婚有兩大背景。第一，中國男多女少，女性社會地位與優越感上升，因此不願下嫁條件更差的男性。擇偶標準越嚴格，結婚年齡卻一再拖延，最後乾脆單身。

第二，新加坡國立大學社會學助理教授穆崢說，「她經濟」崛起，女性獨立且成功的社經形象，大大緩解了單身的汙名，並允許她們自由選擇結不結婚。管理諮詢公司埃森哲（Accenture）統計，中國有近4億名20歲至60歲的女性，每年支撐約1.5兆美元（約新台幣43兆元）的消費支出，堪比世界第三大消費市場。

這也呼應了研究機構伯恩斯坦（Bernstein Research）的發現，指中國女性對成功的期望，從「嫁得好」，逐步轉變為「成為自己命運的建築師」（the architect of your own life），自己決定自己的成功樣貌。

單身女性正在顛覆中國傳統威權文化，不過恐怕還預告著，少子化只會更嚴峻。「人口危機迫在眉睫，年輕人對婚姻改觀，威脅到北京付出的努力，」倫敦國王學院國際發展講師劉燁說，「再加上更高的教育水平與經濟改善，未來幾年會演變成更頭痛的問題。」

參考來源：Business Insider、The Conversation、The New York Times、The Guardian

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