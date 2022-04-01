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上海新增4,502例感染 無核酸與抗原檢測證明不得離滬

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
4月1日3時起，上海浦西地區實施封控，開展核酸篩查。（取自《上觀新聞》）
4月1日3時起，上海浦西地區實施封控，開展核酸篩查。（取自《上觀新聞》）

上海市衛健委今早通報，3月31日，上海新增本土新冠肺炎確診病例358例、無症狀感染者4,144例，染疫人數較前一天減少。4月1日3時起，上海浦西地區實施封控，將對區域內約1,600萬人開展核酸普篩。

為防止疫情對外擴散，上海宣布強化「非必要不離滬」新措施。4月2日零時起，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。上海市機場、碼頭、火車站以及高速公路等，將開展離滬人員核酸和抗原檢測結果查驗。

通知要求，對於無法提供核酸和抗原檢測相關證明材料者，不得離開上海。

據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，4月1日3時起，上海市浦西地區實施封控，開展核酸篩查。核酸篩查期間，封控區域內住宅小區實施封閉式管理，所有人員「足不出戶」，除必要的保障城市運行和供應的人員、車輛外，城區道路街面將保持無人、車活動。

報導稱，普陀區交警1日凌晨已經對與普陀相鄰的長寧、嘉定、寶山和靜安四區涉及的24個區與區交界路口進行交管，24小時不間斷安排警力在24處區與區交界路口及轄區主要路口值守，確保本輪核酸篩查工作期間「全域封閉」。

上海浦西地區1日3時至5日3時實施封控期間，只有涉及民生物資運輸、涉疫轉運車輛，以及醫務人員、防疫人員和運送危重病患的車輛可以在路上通行。（取自《上觀新聞》）
上海浦西地區1日3時至5日3時實施封控期間，只有涉及民生物資運輸、涉疫轉運車輛，以及醫務人員、防疫人員和運送危重病患的車輛可以在路上通行。（取自《上觀新聞》）

上海 新冠肺炎 疫情

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