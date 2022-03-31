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河南7歲女童遭同村76歲老人殺害 兇手謊稱：看到女孩坐上車走了

香港01 / 蔡苡柔
7歲女童在村裡玩耍後失蹤，兇手還提供錯誤資訊誤導警方。圖擷自/香港01
7歲女童在村裡玩耍後失蹤，兇手還提供錯誤資訊誤導警方。圖擷自/香港01

3月27日河南有一丁姓女童在村里玩耍時失蹤，3月29日當地政府確認女童已遇害，同村一名76歲婁姓老人因涉嫌重大被帶走調查。經審訊，婁姓老人坦承3月27日將丁姓女童掐死，後用電動三輪車載著屍體，將體拋在一個村子的小樹林垃圾坑內。

陸媒指出，在女孩失蹤後，婁姓老人曾提供線索給警方稱「失蹤的女孩坐上車離開了」，試圖誤導警方辦案。

公安部兒童失蹤信息緊急發布平台消息，河南長葛坡胡鎮孟排村7歲丁姓女童3月27日8時在村裡玩耍時失蹤。消息發布後，大陸網民紛紛加入協助尋人行列。

3月29日，當地警方證實已經找到女童，但女童已不幸遇害。同村的76歲婁姓老人有重大作案嫌疑，已被抓獲。經審訊，婁姓老人坦承犯案。3月27日女童失蹤當日就已經遇害，婁姓老人用手將丁姓女童掐死，後用電動三輪車拋屍在一個村子的小樹林垃圾坑內。

警方根據其供述，於3月29日上午11時許在孟排村西、高速引線西側小樹林路旁垃圾坑內發現丁姓女童遺體，案件仍在辦理中。目前大陸媒體尚未公布犯案原因，但有自稱是同村的網民稱，婁姓老人與女童的祖母疑似有糾紛才會痛下殺手。女童父親則在自己的微信朋友圈寫道「願天堂無痛，下輩子還做我的小寶貝」。

據了解根據大陸《刑法》規定，針對75周歲以上老人的犯罪處罰，已滿七十五週歲的人故意犯罪的，可以從輕或者減輕處罰；過失犯罪的，應當從輕或者減輕處罰。審判的時候已滿七十五週歲的人，不適用死刑，但以特別殘忍手段致人死亡的除外。

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文章授權轉載自《香港01》

失蹤 死刑 公安

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