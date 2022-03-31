上海半封城衝擊　世茂集團財報難產停牌

中國大陸又一家房地產企業因財報難產，暫時停止公司股份交易。世茂集團31日晚間在港交所公告，因最新一波新冠疫情爆發，導致公司位於上海的總部辦公大樓被防疫封控，造成董事會會議延期舉行，並將延遲刊發2021年度財報，因此公司股份將於4月1日暫停買賣。

世茂集團公告指出，公司未能於2022年3月31日刊發2021年度之未經審核全年業績，原因是最新一波新冠疫情爆發，導致本公司位於上海的總部辦公大樓被防疫封控，以及參與準備程序的本集團部份員工正處於防疫隔離期，且解除防控措施的時間不能確定。

公告稱，公司原定於2022年3月31日（星期四）舉行的董事會會議將延期舉行，公司股份將於2022年4月1日上午9時起在聯交所暫停買賣。

不過，世茂集團旗下的世茂服務31日發布2021年財報顯示，去年營收達人民幣84.26億元，年增67.7%，權益股東應佔溢利為人民幣11.3億元，年增63.1%。每股基本盈利約人民幣0.47元，末期股息派息率為30%。

值得注意的是，近期大陸已有中國恒大、當代置業等房企，因公司流動性問題和疫情導致財報難產，於港交所暫時停牌，而世茂集團除受疫情影響發布財報外，該公司的債務問題也一直受到關注。

據澎湃新聞報導，世茂集團去年底至今，已先後出手位於香港、上海、廣州等地的核心資產，變現超過人民幣94億元，包括以人民幣45億元，出售位於上海北外灘地茂悅大酒店給上海地產集團。同時，世茂集團今年初還傳出，將出售位於深圳的第一高樓「世茂深港國際中心」，對外報價人民幣151.43億元，以及花了12年心血打造的上海知名地標，佘山世茂洲際酒店（即上海世茂深坑酒店），報價人民幣22.5億元。

截至31日收盤，世茂集團股價報港幣4.42元，較前一交易日下跌2.21%，市值港幣167.86億元。