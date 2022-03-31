上海「全域靜態管理」 陸國內外航班停航嚴重

上海近日採取「封半城」措施，以黃浦江為界，浦東、浦西分批進行封控，30日上海官方又宣布進入「全域靜態管理」，受疫情及此情況影響，上海虹橋和浦東機場自13日開始出現航班大面積停航情況，30日，虹橋、浦東機場的國內航班取消率分別達87.3%和99.7%，而國際航班停航態勢也嚴峻。

上海市宣布，3月28日5時起，以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。第一批浦東、浦南及毗鄰區域先行「實施封控」，展開核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。

第二批，4月1日3時起，對浦西地區實施封控，展開核酸篩查，4月5日3時解封。

財新網報導，在3月28日浦東等區域實施封控後，雖然上海兩大機場仍保持運行，但飛機停航情況仍加劇，據「飛常準」App提供數據顯示， 29日，浦東機場僅執行7個大陸國內航班，取消航班472個；30日，浦東機場僅執行大陸國內航班2個，取消航班449個。近一周以來（3月24日至30日）上海虹橋機場日均取消8成大陸國內航班。

國際航班的停航狀況也面臨嚴峻態勢。27日晚間（當地時間），由蘇黎世出發至上海的LX188航班在旅客登機前20分鐘被突然「無理由取消」，近200名旅客滯留。

瑞航在推特上表示，取消航班的原因是「上海實施短期全面封鎖」。有該航班的乘客在微博上說，已經在蘇黎世機場滯留了72小時，仍在等待回中國的航班。

而28日（當地時間）由法蘭克福出發至上海的LH728航班也被臨時取消，有數十名乘客滯留德國。事實上，當天共有16個飛往上海的國際航班被取消。