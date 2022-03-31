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東航空難 保險公司已向家屬支付14筆、約6,400萬元賠償

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國東方航空MU5735航班空難事故，機上132人已證實不幸全數罹難。大陸於27日下午在事故現場舉行集體哀悼會。新華社
中國東方航空MU5735航班空難事故，機上132人已證實不幸全數罹難。大陸於27日下午在事故現場舉行集體哀悼會。新華社

中國東方航空MU5735航班空難，包括機組員在內機上132名罹難者身分已於日前全部確認。中國銀行保險監督管理委員會公告，截至29日，在人身保險方面，相關保險公司根據客戶報案情況，已有11家保險公司向罹難者家屬支付14筆賠款，金額合計人民幣1,485萬元（約新台幣6,400萬元）。

在財產保險方面，承保飛機機身的產險公司合計向東方航空預付保險賠償人民幣1.16億元。

中國銀保監會表示，空難事故發生後，銀保監會黨委高度重視，第一時間成立工作專班統籌指導，全力做好保險理賠服務相關工作。下一步，銀保監會將統籌協調保險行業進一步細化理賠方案，妥善做好後續保險理賠服務工作。

大陸媒體報導，一般情況下，空難罹難者家屬及受傷乘客可獲得的賠償分為兩部分：一是承運人（航空公司）所承擔的賠償；二是保險公司所承擔的賠償。

按法律規定，航空公司對於航空運輸中發生旅客人身傷亡的賠償，是法定責任保險，無須乘客額外購買，購票成功即生效。

根據大陸民航總局2006年發布的《國內航空運輸承運人賠償責任限額規定》，國內航空運輸承運人因發生在民用航空器上或者在旅客上、下民用航空器過程中的事件，造成旅客人身傷亡的，對每名旅客的賠償責任限額為人民幣40萬元。

除此之外，航空意外險是空難罹難者家屬及受傷乘客獲得賠償的主要途徑。中國政法大學航空與空間法研究中心研究員張起淮表示，有購買航空意外險的乘客，除航空公司的賠償外，也將獲得保險公司的賠償。

對於空難最高賠償限額人民幣40萬元，不少大陸民眾認為，按當前經濟發展情況來看已經偏低。上海《澎湃新聞》報導，張起淮就建議，大陸應將目前空難賠償責任限額上限由人民幣40萬元調高至150萬元。

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