中老貨運班列 陝西首趟開行

中老鐵路（寶雞—萬象）國際貨運列車30日從中國鐵路西安局集團有限公司寶雞陽平物流基地駛出，滿載著25個集裝箱的榖氨酸鈉，經雲南磨憨口岸出境開往老撾（台灣譯為寮國）首都萬象（台灣譯為永珍），標誌著陝西首趟中老鐵路國際貨運列車正式開行。

中新社報導，中老鐵路作為「一帶一路」建設的重要項目，對密切中老兩國經濟社會和人文合作交流，加快建設中老經濟走廊、構建中老命運共同體，具有重要意義。

「我們提前瞭解客戶的運輸需求，優化運輸組織方案，確保快裝快運，最大限度地發揮鐵路運輸能力。」中國鐵路西安局集團有限公司寶雞車務段業務科副科長唐波說。

據中國鐵路西安局集團有限公司表示，該趟列車共裝載25個40呎標準箱，在寶雞綜合保稅區一體化報關、驗放，實現點對點跨境快速通關。貨物到達老撾萬象後，再轉運至緬甸妙瓦底口岸，可輻射至泰國、越南、柬埔寨、緬甸等國家。

該趟列車的開行，為陝西與東南亞增添一條高效、經濟、安全、便捷的國際物流新通道，將為加快陝西與東協國家的全面經貿往來和文化交流。