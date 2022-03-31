22號線首通段開通 廣州地鐵突破600公里

廣州地鐵集團30日稱，廣州地鐵22號線首通段（番禺廣場至陳頭崗）自3月31日首班車起開通運營。至此，廣州地鐵運營總里程將突破600公里。

中新社報導，廣州地鐵22號線全長30.8公里，均為地下線，共設車站8座，其中換乘站4座，線路定位為市域快線，時速160公里。全線開通後將實現南沙、番禺、荔灣三區與廣州南站的快速軌道交通聯繫，增強廣州南站綜合交通樞紐功能。

22號線首通段西起陳頭崗，東至番禺廣場，全長18.2公里，共設4座車站，均為地下站。該線路段開通後，廣州地鐵運營總里程將達到607.6公里，車站將增加至294座。

廣州番禺祈福片區常住人口超過20萬，22號線首通段開通，該片區居民前往珠江新城、琶洲等市中心區域的出行時間將節省近半。南沙區市民前往廣州南站出行時間將節省三分之一。

22號線在「智慧化」方面更進一步，實現全自動運行系統功能，無需司機操作的情況下，列車可自動完成發車、運行、開關門作業、自動對標、站台門與車門自動對位隔離以及停車場內自動洗車、自動轉線等功能，能有效地提高運營管理效率、降低運營管理成本。

廣州地鐵集團還透露，目前，22號線後通段（陳頭崗-白鵝潭）土建工程完成16%，4座車站正在施工。

根據規劃，未來22號線還將與芳村至廣州白雲國際機場城際項目貫通運營，將串聯廣州火車站、廣州白雲站、廣州南站等鐵路樞紐與廣州白雲國際機場3座航站樓；實現空港經濟區、白雲城市中心等與廣州主城區的快速聯繫；實現廣州市中心與廣州白雲國際機場30分鐘、南沙與廣州白雲國際機場45分鐘通達。