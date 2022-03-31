貴州首條 貴陽環線鐵路全線通車

新建貴陽樞紐小碧經清鎮東至白雲北聯絡線（「貴陽環線小碧至白雲北段」）30日正式開通運營，標誌著貴陽環線鐵路全線通車，貴陽進入城市環線鐵路時代，環城一圈最快1小時26分。

中新社報導，環城快速鐵路是一種新興的運輸方式，具有運輸能力大、方便快捷等特點。官方表示，貴陽環線鐵路將輕軌、公交、大鐵路連接起來，可解決外圍組團的旅客出行，還能便捷進入城市的公共交通系統，真正使貴陽市區外圍組團與中心城區融為一體，實現貴陽市各區共同發展繁榮，形成「同城效應」。

作為貴州首條環城快速鐵路的貴陽環線鐵路全長約113公里，此次開通的是小碧至白雲北段全長約83公里，與前期通車既有線路連接貫通，形成貴陽環線。

貴陽環線鐵路在車型方面定製了CRH3A-A型動車組，其隸屬新造城際列車，設計時速200公里，採用4節編組，車長僅為101.4公尺。該車型可實現千分之三十坡道半載起步，並加入高加速模式，短時間提升啟動牽引功率，滿足動車組在山區地勢的運行需求。

貴陽環線鐵路通車初期，鐵路部門將逐步增加動車開行對數。4月7日開行8.5對，4月8日中國大陸全國鐵路運行圖調整後，將進一步加密動車開行對數。

貴陽環線鐵路還連接中國大陸路網中的渝貴鐵路、貴廣客專等7條鐵路幹線，形成以貴陽為中心，輻射貴州遵義等周邊重要地區的「一環七射」樞紐格局。