章子怡悼念東航墜機事故用錯詞遭炮轟 網友：文化水準真堪憂

中國東方航空MU5735在3月21日發生墜機事故，機上132人全數遇難，狀況慘烈，網友及藝人等都紛紛發文悼念，所有綜藝節目也停播一周，以表哀悼。

27日，章子怡在微博發布東航MU5735事故遇難者默哀的圖片，並配文：「壽終德望在，身去音容存」，不料卻引起爭議，被網友狠批「沒文化」。當中的「壽終」是指享盡天年，自然死亡，「德望」是德高望重之意，一般用於老人逝世，通常也是出現在逝去老人追悼會的輓聯上，而是次遇難者是意外身亡，因此用在此處並不適合。

對此，網友們紛紛在留言中指責章子怡：「明星的文化水準真的堪憂」、「請不要裝文化人」、「你這語文水平，真的不敢稱為國際章」等，也有網友認為這章子怡只是想表達哀思，不用細究。

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文章授權轉載自《香港01》