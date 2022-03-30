拿黃河水到濁水溪「滴水驗親」 台青遭嗆：哪家航空可帶那麼多液體？

「台灣的遊子回家了！」一名自稱「寶島帥女生」的台灣青年阿嘉在雲林西螺大橋拍攝「兩岸滴水驗親」影片引發熱議，她將濁水溪的水倒入黃河水中，象徵將台灣融合進母親河的懷抱，希望藉此喚醒兩岸和平共處，促進雙方關係。

陸媒廈門衛視的「天天看一廈」發布一則「台青說」影片，阿嘉（黃愷嘉）是新竹人，到大陸創業，現為廈門雲來集文旅創辦人。她不只介紹濁水溪的特色和發源於合歡山，也認為黃河和濁水溪有諸多相似之處。

她特別從大陸帶回來了一罐黃河水，並當場舀了一杯濁水溪的水倒入黃河水之中，她說這樣子的意象代表「遊子回家了」，是一種親切的心情，也希望更多 台灣青年可以打開自己的眼界，多了解大陸的樣子。

阿嘉的「滴水驗親」影片在網路上話題發酵，台灣基進黨新聞部主任張博洋也在臉書發文指出，「我只想知道哪家航空可以讓你帶這麼大罐的液體飛台灣？！」他還建議，要融入的話可以直接跳黃河，「要融就有多融」。

張博洋表示，如果把黃河水跟濁水溪水混在一起，就是融合的話，那他還不把高屏溪水裝過去倒，讓整條長江「染獨」。陸委會則表示，這是對岸的統戰手法，若有違反兩岸條例規定將依法查處，陸國台辦發言人朱鳳蓮認為，支持兩岸同胞促進交流理解，不必隨意扣上「認知作戰」帽子。

該影片也被上傳至「看台海」等網路頻道，吸引不少網友點閱與留言，「兩岸一家親」、「支持年輕人的愛國心」、「我喜歡這種視角」、「把濁水溪拍得很美呀」。但也有人不以為然，不認同她的作法。民進黨立委鄭運鵬大酸，這種影片是環保生態的反面教材，以前訴求血濃於水，現在血緣行不通了，竟然開始倒水，非常阿Q可笑。