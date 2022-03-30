葛洲壩大機改造首台導水機構 通過驗收

全球結構尺寸最大的立式導水機構─葛洲壩水電站大機改造項目首台導水機構，近日在四川省德陽市東方電機廠房內通過業主驗收。該機構最大外徑14.6公尺，裝配高度8公尺多，參與預裝的所有部件總重量超過1000噸，創造了東方電機水電製造史上多個「首次」。

葛洲壩水電站位於湖北省宜昌市，共裝有21台軸流轉槳式水輪發電機組，其中兩台機組單機容量為170兆瓦（簡稱「大機」），19台機組單機容量為125兆瓦（簡稱「小機」）。上世紀70年代，葛洲壩水電站建設啟動，東方電機拿出了當時世界範圍內尚無先例的大機設計方案，並於1981年9月成功試運行，迄今仍是世界上最大的低水頭軸流轉槳式水輪發電機組。

到去年，葛洲壩水電站兩台大機已持續運行40年，瀕臨理論運行壽命期限。東方電機獲得兩台大機的改造訂單，採用新標準、新技術、新工藝、新方法，對機組進行全面升級改造，先後高質量研製轉輪、導水機構等機組核心部件，其中首台轉輪於去年9月順利通過驗收。

新技術、新工藝的應用，極大地提升了零部套生產製造和轉輪裝配質效。