中老貨運班列 廣州首列開行

28日清晨，伴隨著汽笛鳴響，在廣州海關的監管下，中老（中國至寮國）國際班列（大朗—磨憨—萬象南）從廣州大朗國際貨運物流堆場駛出，經廣茂鐵路、河茂鐵路、南昆鐵路到達雲南昆明後，將沿中老鐵路通過磨憨口岸出境前往老撾首都萬象，全程用時約7天。

中新社報導，此趟列車是廣州大朗站開行的首列中老國際貨運列車，該線路的開通將助力國際物流鏈穩定，進一步促進大灣區與區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）成員國之間的經貿交流合作。

「本趟班列搭載的主要是大灣區企業生產的割草機、電焊機等電動工具和家具，有42個標準集裝箱、貨重約360噸」。負責班列報關業務的廣州市速穩報關公司負責人王文蘋表示，中老鐵路開通100多天以來，迅速成為帶動中老兩國進出口貿易發展的重要物流通道。

「中老班列有利粵港澳大灣區密切與東盟國家地區貿易往來，將扎實推動RCEP與一帶一路建設有機融合，促進大灣區與一帶一路沿線國家貿易高質量發展」。廣州海關口岸監管處相關負責人表示。

今年以來，廣州中歐班列（大朗）已開行2條新線路，形成8出2進，共10條常規固定線路，進一步縮短廣州與東南亞、東亞、歐洲國家和地區之間的貨運時長，有力促進了廣州外向型經濟發展。截至3月28日，今年廣州海關共監管進出口班列31列，合計發運3030標箱，貨重16830噸，同比分別增長24%、21.3%、36.38%。