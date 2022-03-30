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鄭渝高鐵等重點項目 加速建設

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年以來，中國鐵路按照「保開通、保在建、保開工」的順序，科學配置建設資源加強施工組織和調度，加速推進鄭渝高鐵、濟鄭高鐵等多個重點在建項目，確保完成全年建設任務。

中新社報導，據中國國家鐵路集團有限公司（下稱，國鐵集團）29日透露，京唐、京濱、津興等重點項目穩步推進。京唐城際鐵路燕郊段路基工程已全部完工，為後續架梁鋪軌奠定了堅實基礎。京濱城際鐵路寶坻至北辰段重點推進的大跨度連續梁全部按期合龍，計劃今年上半年完成軌道工程、四電工程和站房主體工程。

中國首座採用高速、普速客運車場重疊布置的特大型客站北京豐台站已進入按圖試運行階段，開通運營後，將承擔京廣、京港高鐵，京滬、京九、京原鐵路及北京市郊鐵路的始發終到作業，進一步完善京津冀綜合交通體系。

設計時速350公里的黃岡至黃梅高速鐵路已完成聯調聯試，進入運行試驗階段；杭州2022年亞運會重要配套工程—湖州至杭州西至杭黃高鐵連接線正在進行靜態驗收，線路主體工程建設已基本完成，建成通車後將進一步優化杭州鐵路樞紐客站與過江通道布局。 　　

鄭渝高鐵襄陽東至巴東北段進入聯調聯試階段。鄭渝高鐵全線通車後，中原城市群、成渝地區雙城經濟圈和長江經濟帶聯系將更加緊密。在黃河流域，濟鄭高鐵濮鄭段已進入開通前的衝刺階段，通車後河南將實現市市通高鐵。

高鐵 北京

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