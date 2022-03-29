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三省調整省委書記 住建部部長王蒙徽空降湖北

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
照片從左至右分別為湖北省委書記王蒙徽、青海省委書記信長星、寧夏回族自治區黨委書記梁言順。觀察者網
照片從左至右分別為湖北省委書記王蒙徽、青海省委書記信長星、寧夏回族自治區黨委書記梁言順。觀察者網

新華社報導，湖北、青海、寧夏三省易帥，其中大陸國務院住房和城鄉建設部部長王蒙徽擔任湖北省委書記，應勇因年齡原因不再擔任湖北省委書記。

青海省長信長星，任青海省委書記，王建軍因年齡原因不再擔任青海省委書記。

中共中央和國家機關工委常務副書記梁言順，任寧夏回族自治區黨委書記，陳潤兒不再擔任寧夏回族自治區黨委書記。

64歲的應勇出身浙江，曾任上海市長，2020年武漢爆發疫情臨危受命主政湖北。

現年62歲的王蒙徽，江蘇鹽城人，清華大學工學博士學位，副教授。1993年從廣東省廣州市番禺市（現為番禺區）掛職任副市長做起，2004年離開廣州，任汕廣東省汕尾市市長，雲浮市委書記。

2011年12月後任福建省副省長，省委常委、廈門市委書記，遼寧省委常委、瀋陽市委書記，省委副書記、瀋陽市委書記，2017年5月任住房和城鄉建設部部長、黨組書記。是十九屆中央委員。

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