「長相不影響市容」母貼徵婚啟事找女婿 女崩潰：超丟臉

現代社會平均結婚年齡提高，適婚男女常會面對長輩的催婚關切。大陸一位女子表示，媽媽為了催婚，竟然在自家店門口貼上徵婚廣告，讓她直呼好丟臉。

根據大陸《華商網》報導，一位住在杭州蕭山的29歲女子發文寫道，媽媽為了她的婚事著急，竟熬夜幫她寫了張「徵婚啟事」貼在自家店門口上，啟事上還詳列了8大條件，希望能幫她找到真命天子。

從女子PO出照片中，一張大大的黃金脆皮雞排圖案下方，分別貼了轉租廣告及一張徵婚啟事，啟事上寫著「長相不影響市容，現招收男友一名」、「出廠日期為93年前後，品牌：永久牌」，用詞十分幽默，但這張徵婚啟事目前已被撤除了。

據報導，女子向當地媒體透露，事前已知媽媽要張貼徵婚啟事，對於媽媽催婚的關切，心裡排斥但也不好忤逆，想說丟臉就丟臉吧，只要求要貼在不起眼的地方，剛好經營的小吃店結束營業要轉租，就讓她貼在轉租廣告下方，覺得比較不會太顯眼。

徵婚啟事的內容為： 1.出廠日期為93年前後，品牌：永久牌，最好是附近幾個街道人；2.最好全新、九成新以上也可，倒是不買一送一；3.外型能拿得出手，各零部件無破損，尚在保值期內；4.型號適中，最好是中碼，豎著比我高，歲數比我長，170-180；5.最好是開車，人家有保障；6.安全有保障，無不良嗜好，穩重能承擔責任；7.必須自動取款功能，有單獨的包裝盒（房），有輪子（車）；8.如果沒有完全符合以上條件，希望是個潛力股。

只是沒想到「徵婚」兩個大紅字實在太吸睛，啟事貼上後，所有路過的人都會停下多看兩眼，還有人大聲念出來，讓她感覺真的好丟臉，所以啟事掛上沒多久，就被她撤下了。女子表示，媽媽其實是個很有趣的人，明白媽媽最關心的就是女兒的婚姻大事，但自己不太喜歡以相親、徵婚這類形式找緣份，希望能自己遇上命中的他。