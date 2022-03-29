快訊

克里斯洛克「故意開病人玩笑」？友人為他喊冤 曝背後實情

評／台上一記耳光震撼奧斯卡 不容褻瀆的電影神殿恐不再？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「長相不影響市容」母貼徵婚啟事找女婿 女崩潰：超丟臉

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一位女子抱怨，媽媽幫貼徵婚啟事找男友，讓她覺得好丟臉。圖擷自《華商網》
大陸一位女子抱怨，媽媽幫貼徵婚啟事找男友，讓她覺得好丟臉。圖擷自《華商網》

現代社會平均結婚年齡提高，適婚男女常會面對長輩的催婚關切。大陸一位女子表示，媽媽為了催婚，竟然在自家店門口貼上徵婚廣告，讓她直呼好丟臉。

根據大陸《華商網》報導，一位住在杭州蕭山的29歲女子發文寫道，媽媽為了她的婚事著急，竟熬夜幫她寫了張「徵婚啟事」貼在自家店門口上，啟事上還詳列了8大條件，希望能幫她找到真命天子。

從女子PO出照片中，一張大大的黃金脆皮雞排圖案下方，分別貼了轉租廣告及一張徵婚啟事，啟事上寫著「長相不影響市容，現招收男友一名」、「出廠日期為93年前後，品牌：永久牌」，用詞十分幽默，但這張徵婚啟事目前已被撤除了。

據報導，女子向當地媒體透露，事前已知媽媽要張貼徵婚啟事，對於媽媽催婚的關切，心裡排斥但也不好忤逆，想說丟臉就丟臉吧，只要求要貼在不起眼的地方，剛好經營的小吃店結束營業要轉租，就讓她貼在轉租廣告下方，覺得比較不會太顯眼。

徵婚啟事的內容為：

1.出廠日期為93年前後，品牌：永久牌，最好是附近幾個街道人；
2.最好全新、九成新以上也可，倒是不買一送一；
3.外型能拿得出手，各零部件無破損，尚在保值期內；
4.型號適中，最好是中碼，豎著比我高，歲數比我長，170-180；
5.最好是開車，人家有保障；
6.安全有保障，無不良嗜好，穩重能承擔責任；
7.必須自動取款功能，有單獨的包裝盒（房），有輪子（車）；
8.如果沒有完全符合以上條件，希望是個潛力股。

只是沒想到「徵婚」兩個大紅字實在太吸睛，啟事貼上後，所有路過的人都會停下多看兩眼，還有人大聲念出來，讓她感覺真的好丟臉，所以啟事掛上沒多久，就被她撤下了。女子表示，媽媽其實是個很有趣的人，明白媽媽最關心的就是女兒的婚姻大事，但自己不太喜歡以相親、徵婚這類形式找緣份，希望能自己遇上命中的他。

徵婚啟事就貼在自家店門口。圖擷自《華商網》
徵婚啟事就貼在自家店門口。圖擷自《華商網》

徵婚 相親

延伸閱讀

她當年倒追大22歲暖男夫 如今難忍「掉頭髮又駝背」決意離婚

91歲阿婆改嫁年輕小夥 慘被奪795萬下葬無名塚

人夫怨照食譜蝦炒韭菜「老婆吃一口就吐」 網嚇壞：像嘔吐物

12星座誰有春天桃花運 射手要放下面子、第一名有「社內戀愛」

相關新聞

「長相不影響市容」母貼徵婚啟事找女婿 女崩潰：超丟臉

現代社會平均結婚年齡提高，適婚男女常會面對長輩的催婚關切。大陸一位女子表示，媽媽為了催婚，竟然在自家店門口貼上徵婚廣告，讓她直呼好丟臉。

雙胞胎早產病危 貧父難支撐治療費只能「含淚抽籤二保一」

河南安陽早產雙胞胎小燁、小煜均患有新生兒呼吸窘迫綜合症、新生兒敗血症、呼吸衰竭、先天性肺炎等症。危重之下，他們一出生便被送往新生兒深切治療部治療。

山東淄博潭溪山春景

山東淄博潭溪山近日天氣晴好呈現春日美景。

5100尾中華鱘 放流長江

3月28日是中華鱘保護日，當日在長江武漢江段，約5萬尾全人工繁殖中華鱘魚苗成功放流長江。另在長江上中游接合部的長江湖北宜...

陸貓咖倒店擺爛 貓咪樂園變地獄

貓咪、狗狗等小動物深受人們喜愛，有些人從中看出財富密碼，開設貓咪咖啡廳（簡稱貓咖）做生意，吸引客人上門消費與貓咪互動（擼貓），然而，大陸不少貓咪咖啡廳經營不善引發動物危機，比如，天津市一間貓咖倒閉，因疏於照顧，貓咪十分瘦弱、脫水，屋內地板上沾滿嘔吐物和排泄物，在疫情虧損下，這些貓咖業者對貓咪的忽視如同虐待。

300戶住進西安爛尾樓 扛水爬29樓、用電靠太陽

太陽能板充電、搭一把木梯進入樓棟、提水徒步爬上29樓…這是一群西安業主住進爛尾樓的生活日常。陝西省西安市灞橋區易合坊小區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。