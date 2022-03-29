雙胞胎早產病危 貧父難支撐治療費只能「含淚抽籤二保一」

河南安陽早產雙胞胎小燁、小煜均患有新生兒呼吸窘迫綜合症、新生兒敗血症、呼吸衰竭、先天性肺炎等症。危重之下，他們一出生便被送往新生兒深切治療部治療。

孩子的父親阿濤每月幾千元（人民幣．下同）微薄收入，已難以支撐兩個孩子的治療費，萬般無奈之下，夫妻兩人這才作出「抽籤」二保一的決定。

然而，手心手背都是肉，誰「走」誰「留」讓夫妻兩人不忍抉擇。 結果父親抽中了雙胞胎的老大，老二或許只能等死。

據《猛獁新聞》報道，日前，鄭州兒童醫院新生兒深切治療部病房外，雙胞胎爸爸阿濤手裏緊攥著寫有兩個孩子名字的紙團，半晌，他沒有隻言片語，只是眼角泛紅。爸爸阿濤說，「我們兩個孩子都不想放棄，但是眼前只能先留治療費緊著其中一個救治！」雙胞胎「手心手背都是肉」，阿濤無奈選擇了用「抽籤」來抉擇兩個孩子的命運。

孩子的母親阿褘在懷孕第六個月時，因為頻繁宮縮，醫生說有早產的可能，阿褘被及時送往醫院進行保胎。2021年12月20日，阿褘誕下了雙胞胎。然而，兩個孩子的過早降臨，讓這個家顯得有些「措手不及」。

阿濤說：「因為是極低出生體重的早產兒，兩個孩子均患有新生兒呼吸窘迫綜合症、新生兒敗血症、呼吸衰竭、先天性肺炎等。」阿濤稱，兩孩子一出生便被送往新生兒重症監護室進行監護治療。

深切治療部外，母親阿褘除了要承受分娩之後的疼痛，還要為重症監護室裏生死未卜的兩個孩子日夜擔心。重症室內兩個孩子每天的治療花銷如同流水。 「短短3天時間就花費48000元！」

阿濤稱，因為孩子出現皮膚潰爛、肺炎加重，院方建議轉上級醫院進行治療。隨即，阿濤帶孩子轉到鄭州兒童醫院救治。經過醫生會診之後，醫生告訴阿濤兩個孩子的情況都不容樂觀。

阿濤表示，「孩子的病情非但沒有減輕，又被檢查出腦發育不全、貧血、支氣管肺發育不良、血管瘤等症。」兩個孩子每天都要用呼吸機，輸血、輸氧氣和營養液來維持生命體徵，一筆筆巨大的開支，讓全家人陷入困境。

為了給孩子治療，阿濤甚至賣掉了家裏的老宅，但對於早產雙胞胎高昂的治療費用依舊是杯水車薪，從出生到現在不到2個月時間已經花費30多萬元，並且欠下20多萬元外債。醫生說根據目前的情況至少還需要在重症監護室待一個半月。

如今，阿濤每月幾千元微薄收入只能夠艱難維持一個孩子的治療費，萬般無奈之下，夫妻兩人這才作出「抽籤」二保一的決定。然而，雙胞胎之間誰「走」誰「留」，讓夫妻兩不忍抉擇。

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文章授權轉載自《香港01》