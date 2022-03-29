5100尾中華鱘 放流長江

3月28日是中華鱘保護日，當日在長江武漢江段，約5萬尾全人工繁殖中華鱘魚苗成功放流長江。另在長江上中游接合部的長江湖北宜昌中華鱘自然保護區，26日也舉行增殖放流活動，有5100尾中華鱘被放流入長江。

新華社報導，在26日的放流活動共向長江投放體長95公分至115公分的大規格中華鱘100尾、20公分至30公分的中華鱘5000尾，對改善和優化長江水生生物群落結構具有重要意義。

為確保這些放流的中華鱘得到切實保護，宜昌市林業部門將加強對增殖放流區域的巡查，重點加強投苗後30天內的保護性監管。同時，科研人員還將根據放流品種特點，制定評價技術規範並開展跟蹤調查監測。

中華鱘是大陸國家一級野生保護動物，有「水中活化石」之稱。而長江湖北宜昌中華鱘自然保護區是唯一已知的野生中華鱘產卵場，通過近些年的系統保護，保護區內江豚等珍稀水生物種數量持續增長。