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大陸新增6409例新冠個案 吉林、上海仍是重災區
據大陸國家衛健委網站，27日新增6409宗新冠病毒個案，包括1275宗確診和5134宗無症狀感染，無新增死亡個案，重症患者增加5人，同日有1097人康復出院。
大陸國家衛健委稱，新增確診個案當中，1219宗是本土病例，吉林占最多的1086宗，其次是上海和遼寧，分別有50宗和12宗，廣東有4宗。
無症狀感染有4996宗屬於本土個案，上海佔3450宗、吉林907宗、福建179宗，廣東亦有18宗。
27日晚間，上海公布全市新一輪切塊式、網格化核酸篩查工作的通告。自28日起，上海將以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。上海市防控辦指出，這一舉措是綜合前幾輪核酸篩查情況並經專家評估研判得出，是為了盡快實現社會面動態清零，未來，上海還將根據疫情形勢優化調整防疫措施。
根據上海最新的防控通告，28日5時起，上海以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，按照全力推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。
在封控期間，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。同時，保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。屆時，在滬居民需要按所在街道社區或單位通知要求，分時段有序參加核酸篩查，其間如未參加核酸篩查，其隨申碼將被賦「黃碼」；對無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，則將依法追究其相應法律責任。
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