上海今晨分區封控 券商員工昨夜12時前返辦公室迎開市

上海昨晚宣布今日(28日)清晨5時起，實施分區封控，進行核酸篩查。由於今日恰逢周一開市，證券行業再次面臨保障交易順利進行的艱巨任務。

據星島網指出，滬券商正進行緊急工作安排。

國金證券上海總部位於浦東新區花木街道，在接到市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布最新消息後，公司作出以下安排：

1、繼續實行關鍵職位值班制。

2、因未有具體實施細則，為保證系統和交易連續性，值班人員昨晚入住辦公場所，如果有已返回浦西的值班人員，需要繼續值班的，請務必昨晚12時前返回辦公場所。值班人員在辦公場所期間配合政府及公司的防疫安排。

3、其餘員工居家辦公。

上海官方表示不能「封城」，但面對疫情不斷升溫，昨天晚上宣布從今天起，在全市範圍內以黃浦江為界開展新一輪「切塊式、網格化核酸篩查」，浦東區等先行實施封控4天，浦西區由4月1日起封控4天。

昨晚，上海浦東新區仍在營業的超市、賣場及農貿市場均延長營業時間至凌晨。不少市民聞訊紛紛出動，趕到超級市場搶購物資。有地區的超市門口排了兩百米長的人龍。有影片顯示，兩名男子因為搶購蔬菜、水果大打出手。