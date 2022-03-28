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陸清明避聚集 「雲祭掃」升溫

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

清明節將至，大陸各地即將迎來祭掃高峰。為減少聚集，並做好祭掃服務保障，長三角各地民政部門聯合倡議優先選擇非現場方式寄託哀思，多地推出的代客祭掃、「雲祭掃」等緬懷形式逐漸升溫。

中新社報導，26日是浙江省杭州市南山陵園實行清明預約祭掃的第一天。與往年清明前夕人潮擁擠的景象相比，今年該陵園略顯冷清。

南山陵園服務管理中心工作人員徐谷秋艶表示，據往年祭掃人數統計，預計4月3日至4月5日南山陵園祭掃人數將達10萬人以上。截至3月25日，清明節三天的實際預約人數為1.5萬餘人，與往年相比較少。

她說，近年來陵園新推出的代客祭掃業務量呈逐年遞增趨勢。截至3月25日，南山陵園已接到清明代客祭掃業務45單。

目前浙江各地已陸續推出預約祭掃、代客祭掃、「雲祭掃」等新形式，為民眾提供安全有溫度的祭掃服務。

除浙江外，長三角其他省市也加強祭掃服務保障。為盡量滿足市民祭掃需求，今年清明期間，上海將繼續採取「延長周期、錯峰引導、高峰預約」做法。江蘇省採取預約、錯峰、限流等措施，盡可能降低祭掃人流密度。安徽省實行分時、錯峰、限流祭掃措施，並為民眾提供網絡祭掃、代客祭掃、「雲祭掃」等服務。 　

清明節 上海

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