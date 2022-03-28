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台青公益陪跑 願做視障者眼睛

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
3月27日上午，24位視障人士在陪跑志願者的幫助下在成都開跑。黑暗跑團成都站站長、台灣青年張志宏一邊陪跑，一邊向他們介紹四周景色。圖為張志宏（左）陪同一位視障人士長跑。（中新社）
3月27日上午，24位視障人士在陪跑志願者的幫助下在成都開跑。黑暗跑團成都站站長、台灣青年張志宏一邊陪跑，一邊向他們介紹四周景色。圖為張志宏（左）陪同一位視障人士長跑。（中新社）

3月27日上午，24位視障人士在陪跑志願者的幫助下，在成都市錦城湖公園內開跑。本次活動的組織者，黑暗跑團成都站站長、台灣青年張志宏一邊陪跑，一邊向他們介紹四周景色：春暖花開、湖面漣漪…「我願做視障群體的眼睛。」張志宏說。

中新社報導，一條繫在手腕上的陪跑繩將張志宏與一位視障人士相連接。跑步過程中，張志宏需要時刻注意兩人的手腕擺動節奏、步調是否一致。「陪跑繩的一端代表信任，一端代表責任。」從2020年10月加入黑暗跑團成都站至今，張志宏已陪伴視障群體奔跑了近2000公里。

今年34歲的張志宏與成都結緣於2015年，彼時他在赴蓉旅行被這座城市吸引，萌生前來創業的念頭。2017年張志宏再次到成都考察市場，期間與妻子相識相愛，從此便定居在此。

張志宏從小便對公益事業情結頗深，迄今已有10餘年志願者經驗。他指出，黑暗跑團是一個大陸全國性視障公益陪跑項目，旨在鼓勵並幫助視障人群走出家門、重塑信心、融入社會。

堅持的過程誠然不易，但張志宏十分樂觀。他表示，自己剛加入黑暗跑團成都站時，只有5、6位視障人士長期參與活動，如今這一數字已擴大至50餘人。「成都有近5萬名視障人士，雖然差距仍然很大，但我相信一步一步慢慢來，一定能鼓勵更多人走出家門。」

平日裡，除了組織視障群體參與跑步、攀岩、徒步等活動外，張志宏還時常通過微信與他們交流溝通。在大陸生活的5年多來，張志宏欣喜地看到無障礙設施建設日益完善、優化。「比如覆蓋成都每個地鐵站的無障礙通道、隨處可見的盲道等。」這體現社會對殘障群體的關懷，也是現代化城市發展中不可或缺的部分。

張志宏說，黑暗跑團成都站有上千名志願者，其中大多都是年輕人。這些善意正鼓勵越來越多身心障礙者勇敢走出封閉的內心，擁抱更寬廣的世界。

視障 微信 考察

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