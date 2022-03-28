三星堆博物館青銅館 重裝亮相

四川省德陽市廣漢三星堆博物館青銅館，基本陳列改造工作全面完成，已於3月21日正式向民眾恢復開放。

三星堆博物館現有兩個展館，展示面積近12000平方公尺，分為第一展館（綜合館，陳列金、銅、玉、石、陶等類文物）和第二展館（青銅館）。2019年起，博物館開始對兩個展館的基本陳列實施提升改造工程，2020年3月，綜合館提升改造完成；2022年3月，青銅館提升改造完成。

改造後的青銅館，展陳面積約4000平方公尺，展出文物107件（套）。展館以「人神共舞－神秘的青銅王國」為主題，共設一廳（序廳）五展區，分別是「肅肅神宮」、「眾神之國」、「奇絕秘寶」、「心路歷程」、「千古之謎」。展館運用高度沉浸虛擬實境技術，營構先秦時期成都平原的自然生態環境意象，並結合多媒體技術，對青銅文明之光、青銅神壇、三星堆秘境等內容進行動態化展示。

三星堆博物館地處三星堆古遺址內，是一座大型現代化的專題性遺址博物館。三星堆古遺址分布面積12平方公里，距今已有5000至3000年歷史，是迄今在大陸西南地區發現的範圍最大、延續時間最長、文化內涵最豐富的古城、古國、古蜀文化遺址。