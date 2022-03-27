快訊

上海晚間宣布「分批封控」 檢測期間只進不出、居家辦公

遠百竹北突打烊改明天停業 Buffet民眾錯愕、停車場大亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海宣布「分批封控」 檢測期間只進不出、居家辦公

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸本土疫情嚴峻，上海市也採取了封閉式管理措施。新華社
中國大陸本土疫情嚴峻，上海市也採取了封閉式管理措施。新華社

面對本土疫情持續激增，上海市27日晚間正式宣布，將分界、分批採取「封控管理」，以利在全市範圍內展開新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查。在封控期間內，受管制區域所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出，所有企業實施封閉生產或居家辦公。

據上海市發布《關於做好全市新一輪核酸篩查工作的通告》，為防止疫情遏制疫情擴散蔓延勢頭，保障人民群眾生命安全和身體健康，盡快實現社會面動態清零，疫情防控工作領導小組研究決定，在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。

根據通知，自3月28日5時起，上海市將以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。

據通知，第一批，浦東、浦南及毗鄰區域（包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）先行「實施封控」，展開核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。

第二批，4月1日3時起，上海市將按照「壓茬推進」的原則，對浦西地區「實施封控」，展開核酸篩查，4月5日3時解封。

通知表示，屆時在封控區域內，住宅社區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。同時，保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅社區。

同時，封控區域內，「所有企業實施封閉生產或居家辦公」，保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業除外，並暫停公共交通、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。

通知強調，要暢通綠色通道，保障市民群眾特別是孕產婦、血透、放化療等特殊患者的應急就醫需求，呼籲廣大市民群眾支持理解配合全市疫情防控工作，按所在街道社區或單位通知要求，分時段有序參加核酸篩查，若未參加核酸檢測，將轉成「黃碼」，對拒不配合或造成嚴重後果者，依法追究法律責任。

據上海市衛健委27日通報，前一天，全上海新增45例新冠肺炎本土確診病例、2631例本土無症狀感染者，本土感染人數已連續兩天突破2,000例大關。

在此之前，面對外界呼籲上海市採取封城管理，上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡26日曾表示，如果這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟，「上海市民應該有這樣的大局觀。」

上海 疫情

延伸閱讀

發疫情財？上海蔬菜天價 1顆土豆52元 超市被頂格處罰

基隆市聯宏社區都更面臨瓶頸 市府開說明會邀居民參與

上海無症狀感染者逾1萬例 持續封控傳出抗議

防疫情期間哄抬物價 上海祭最高1350萬罰款

相關新聞

上海宣布「分批封控」 檢測期間只進不出、居家辦公

面對本土疫情持續激增，上海市27日晚間正式宣布，將分界、分批採取「封控管理」，以利在全市範圍內展開新一輪「切塊式、網格化...

發疫情財？上海蔬菜天價 1顆土豆52元 超市被頂格處罰

上海疫情高燒未退，但比疫情更嚴重的，是蔬菜賣出天價，聯華超市一個土豆要52元多（人民幣，下同，約8美元）、高島屋一顆白菜...

刻4字罰12萬 男遊貴州梵淨山 用登山杖破壞文物付慘痛代價

一名男子在世界自然遺產地、國家級自然保護區——貴州銅仁梵淨山遊玩時，使用登山杖在貴州省級文物保護單位「梵淨山金頂摩崖」的...

燃料誤當白酒喝 四川喪禮流水席4死 13人住院觀察

四川省發生駭人聽聞的集體食物中毒死亡事件。當地有喪親家庭在喪禮後設置「流水席」（即解穢酒）款待來賓，其中4人飲酒後中毒死亡，另有13名賓客要入院觀察治療，死傷者的血液都驗出含有甲醇。

小區要封…男頭髮理一半急回 「托尼老師」隔柵欄剪完

山東臨沂一名男子理髮理到一半，接到通知「小區因疫情要封閉」，急著回家。「托尼老師」(網路上對理髮師的稱呼)無奈跟隨男子到...

香港商場、超市再現人流 長洲碼頭人潮湧

近日香港疫情轉趨穩定，港人紛紛趁著昨天周末外出消費，不少商場、超市再現人流，而前往長洲的碼頭人頭湧湧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。