上海宣布「分批封控」 檢測期間只進不出、居家辦公

面對本土疫情持續激增，上海市27日晚間正式宣布，將分界、分批採取「封控管理」，以利在全市範圍內展開新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查。在封控期間內，受管制區域所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出，所有企業實施封閉生產或居家辦公。

據上海市發布《關於做好全市新一輪核酸篩查工作的通告》，為防止疫情遏制疫情擴散蔓延勢頭，保障人民群眾生命安全和身體健康，盡快實現社會面動態清零，疫情防控工作領導小組研究決定，在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。

根據通知，自3月28日5時起，上海市將以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。

據通知，第一批，浦東、浦南及毗鄰區域（包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）先行「實施封控」，展開核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。

第二批，4月1日3時起，上海市將按照「壓茬推進」的原則，對浦西地區「實施封控」，展開核酸篩查，4月5日3時解封。

通知表示，屆時在封控區域內，住宅社區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。同時，保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅社區。

同時，封控區域內，「所有企業實施封閉生產或居家辦公」，保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業除外，並暫停公共交通、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。

通知強調，要暢通綠色通道，保障市民群眾特別是孕產婦、血透、放化療等特殊患者的應急就醫需求，呼籲廣大市民群眾支持理解配合全市疫情防控工作，按所在街道社區或單位通知要求，分時段有序參加核酸篩查，若未參加核酸檢測，將轉成「黃碼」，對拒不配合或造成嚴重後果者，依法追究法律責任。

據上海市衛健委27日通報，前一天，全上海新增45例新冠肺炎本土確診病例、2631例本土無症狀感染者，本土感染人數已連續兩天突破2,000例大關。

在此之前，面對外界呼籲上海市採取封城管理，上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡26日曾表示，如果這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟，「上海市民應該有這樣的大局觀。」