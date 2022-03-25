四川4男參加喪事宴席中毒亡 官方：誤將廚師燃料當白酒喝

四川瀘州市納溪區日前發生食物中毒事件，村民參加喪事宴席期間中毒，導致4人死亡，13人住院觀察。納溪區融媒體中心周五（25日）通報，4名男性為誤食醇基燃料致死，起因是宴席廚師羅某購買了五桶醇基燃料作為燃料備用，無人看管後被當作食用白酒供宴席客人飲用。目前羅某已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

納溪區公安分局調查後發現，張某於周一（21日）在豐樂鎮石通村五社其弟家為其母親辦理喪事，並聘請46歲的羅某操辦「流水席」。事前，羅某購買了五桶醇基燃料，運至張某其弟家廚房中存放，作為燃料備用，但未有安排人看管。結果當日午餐前，43歲王某和34歲梁某把醇基燃料誤認為是食用白酒，於是裝入容量為10斤和5斤的白色塑料酒壺，於中午和晚上分別供人飲用，導致食用者甲醇中毒。

目前，13名在醫院接受觀察治療者暫無生命危險，市、區有關領導已到醫院看望、慰問，相關善後處置工作在進一步開展。據了解，醇基燃料以醇類為主體配製，主要成分為甲醇，具有毒性，通常以液體或固體形式存在。由於實用便宜，它常被用於取代燃料柴油、液化石油氣和天然氣作為燃料使用，通常用於餐飲行業和「農村壩壩宴」。

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文章授權轉載自《香港01》