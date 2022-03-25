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廣西邊境人口出生率低迷 大陸當局規定邊境縣夫妻可生「四孩」

香港01 / 孫聖然
為因應人口老化和少子化造成的人口危機，中國再度放寬生育政策。圖為北京一名年長者與孩童在玩耍。（美聯社）
為因應人口老化和少子化造成的人口危機，中國再度放寬生育政策。圖為北京一名年長者與孩童在玩耍。（美聯社）

少子化、人口老齡化等衝擊，大陸官方自去年推出三孩政策後，相關的配套措施就一直受到關注。廣西近日規定，為充實邊境地區人口，邊境縣已生育三個子女的夫妻，可生「四孩」。

據中新社報道，廣西有8個縣（市、區）與越南接壤，邊境地區居住著壯、漢、瑤、苗、京等民族。近年來，廣西邊境人口出生率持續走低，個別地方甚至出現了負增長。

為了充實邊境地區人口，廣西十三屆人大常委會周四（24日）表決通過了修訂後的《廣西壯族自治區人口和計劃生育條例》（以下簡稱《條例》），規定已生育三個子女的夫妻，且雙方戶籍和居住地均在邊境縣（市、區） 的，可以再生育一胎子女。

《條例》還制定了差異化的產假獎勵措施，新增產前檢查陪護假和育兒假。規定女方除享受國家規定的生育假期以外，一孩增加產假60日、二孩增加產假70日、三孩增加產假80日。此外，女方懷孕期間，男方可享受產前檢查陪護假5日，同時給予男方護理假25日。夫妻雙方在子女0至3周歲期間，每年分別累計享受育兒假10日，假期期間工資、津貼、補貼和獎金，其工作單位不得扣減。

據報道，嬰幼兒照護問題是制約民眾生育意願的主要因素之一。當局還鼓勵有條件的幼稚園招收2至3歲的幼兒，適當延長在園時長，並支持家政企業擴大育兒服務。

此外，廣西還鼓勵有條件的用人單位為符合法律、法規規定生育的職工發放育兒補貼，採取有利於照顧嬰幼兒的靈活休假和彈性工作措施，建立健全假期用工成本分擔機制等，支持家庭生育、養育。

延伸閱讀：

兩會｜政協委員建議第三孩免費讀幼兒園　鼓勵企業提供免費托育

三孩政策｜學者指生育致農村「夫出妻守」　多孩加劇婦女留守問題

文章授權轉載自《香港01》

生育 少子化

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