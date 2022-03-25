加強監管 電子煙管理法5月上路

近日，大陸國家菸草專賣局發布了「電子煙管理辦法」，將於今年5月1日起施行。業內人士表示，這些規定落地後，將攪動電子煙市場格局，給業者帶來挑戰。

據「中國新聞周刊」報導，大陸國家衛健委規劃司司長毛群安曾指出，國內外的研究發現，電子煙產生的氣溶膠含有許多有毒有害的物質，各種添加劑成分也存在健康風險。同時，電子煙的器具存在電池爆炸、煙液滲透、高溫燙傷等安全風險。

目前，電子煙在中國大陸有巨大的市場。根據「2021電子煙產業藍皮書」顯示，中國大陸現有電子煙製造及品牌企業超過1500家，供應鏈及周邊服務企業近10萬家，相關上市公司則超過25家。2021年，中國電子霧化煙零售額預估197億元人民幣，電子煙出口規模預計達到1383億元人民幣，出口美國占比超50％，其次是歐盟和俄羅斯。

中國控制吸菸協會公益法律專業委員會副主任委員、秘書長李恩澤受訪時說，本次辦法的推出，回應了行業人士長期的關切，有很多進步之處。例如在廣告方面，第二十一條規定，「電子煙廣告的監督管理適用有關法律法規、規章中關於煙草廣告的規定。禁止舉辦各種形式推介電子煙產品的展會、論壇、博覽會等。」在銷售渠道方面，第二十三條規定，「禁止利用自動售貨機等自助售賣方式銷售或者變相銷售電子煙產品。」

但他也表示，辦法實施後，還是允許繼續銷售含有菸草成分的電子煙，對在大陸國內生產專門用於出口的電子煙，只要符合出口目的地國家的規定就可以繼續生產，對於出口沒有什麼影響。

電子煙行業專家陳中經過調查後認為，不管是從企業端還是店主端都反饋，目前缺乏各環節細則指引，希望延長過渡期和緩衝期。「新規沒有一棒子打死電子煙，也為產業留下發展空間。」

電子煙銷售企業鉑德（深圳）科技有限公司合夥人兼CMO方輝稱，預計實施後，將重塑行業生產加工、商業運營、零售等各個環節。